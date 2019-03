Rekord-City ydmyket Schalke og tok seg til kvartfinale

Manchester City var overlegne i returoppgjøret mot Schalke på Etihad.

To scoringer fra Sergio Agüero og en hver fra Leroy Sané, Raheem Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden og Gabriel Jesus sørget for 7-0-seier og en festaften for de lyseblå.

Se alle scoringene i videovinduet øverst!

Dermed er City videre til kvartfinale med 10-2 sammenlagt over den tyske motstanderen.

7-0-seieren er den største til Manchester City i Europa.

Leroy Sané, som scoret ett mål og slo tre målgivende pasninger, var fornøyd etter klubberekorden.

– Det var en god kamp av oss. Vi visste det kom til å bli vanskelig, men vi gjorde det virkelig bra og alle er glade, sier tyskeren til BT Sports etter brakseieren over sin tidligere arbeidsgiver.

Selv etter 7-0-seier var det ikke en perfekt kamp i City-manager Pep Guardiolas øyner.

– Jeg ville at vi skulle være mer aggressive i starten, men jeg kan ikke forvente at det skal være perfekt i 90 minutter. Men vi gjør en veldig bra kamp og scorer syv mål. Vi er glade og vi gleder oss til trekningen på fredag, sier Pep Guardiola på pressekonferransen etter kampen.

Våknet like før hvilen

Etter en rolig åpning vartet hjemmelaget opp med et klassisk City-angrep. Raheem Sterling gikk på løp langs høyrekanten og serverte Sergio Agüero inne fremfor mål. Argentineren, som var litt presset, satte ballen i stolpen og ut. Burde vært lyseblå ledelse etter et kvarter.

Litt over halvtimen fikk hjemmelaget straffespark. Bernardo Silva ble revet ned i en duell med Jeffrey Bruma som kun var opptatt av mann. Agüero fikk en ny sjanse, og denne gang var 30-åringen sikker.

Ikke nok med det, fem minutt senere, var argentineren frempå igjen. Sterling var sterk og holdt på ballen frem til han helflikket den til Agüero. Et godt mottak før han banket ballen mellom bena på Ralf Fährmann i Schalke-målet.

VAR tok en titt på om Sterling var i offside i forkant av scoringen, men etter et par minutter ble målet godkjent.

City tok fullstendig over, og så skulle tidligere Schalke-spiller Leroy Sané skrive seg på scoringslisten. Tyskeren ble spilt gjennom på venstresiden og satte ballen i mål fra skrå vinkel. Tre City-mål på syv minutter.

Mer City og mer VAR

Ti minutter ut i andre omgang var ballen igjen i mål for City. Sané fant Sterling alene på bakerste og engelskmannen kunne enkelt sette det fjerde. Assistentdommer vinket av for offside på Sterling, men VAR godkjente målet og City ledet 4-0.