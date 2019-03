Champions League-kongen Cristiano Ronaldo med hat trick i utrolig snuoperasjon

Juventus-Atlético Madrid 3-0 (3-2 sammenlagt)

Juventus tok seg videre til kvartfinalen i Champions League etter 3-0 hjemme mot Atlético Madrid.

Torino-klubben tapte 0-2 i det første oppgjøret, men da Juventus virkelig trengte det viste Cristiano Ronaldo hvorfor klubben tømte lommeboken for å sikre seg hans tjenester.

Tre Ronaldo-scoringer - hans åttende hat trick i Champions League - var den store forskjellen på lagene.

– 34 år gammel. Avskrevet, for gammel, på vei ned. Men de store anledningene tenner ham til å hente frem sitt ypperste, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker da Ronaldo satte inn sin tredje scoring for kvelden.

Totalt står Ronaldo med 124 scoringer i Champions League. Over halvparten (63) av disse målene er kommet i sluttspillet.

Etter kampen ble Ronaldo fortalt at Juventus aldri hadde kommet tilbake etter å ha ligget under 0-2 fra første oppgjør.

– Kanskje det var derfor de signerte meg, svarte han til Sky Italia.

I strupen på Atlético

Hjemmelaget gikk rett i strupen på bortelaget fra Madrid. Etter to minutter trodde Giorgio Chiellini at han hadde gitt vertene ledelsen, men dommer Björn Kuipers hadde allerede blåst for angrep på keeper.

Juventus beleiret Atletico Madrid, men spanjolenes dyktige midtstopperpar rensket unna det som kom av innlegg i boksen.

Helt frem til det 27. minutt. Da slo Federico Bernardeschi, som var et konstant uromoment for Atlético gjennom hele kampen, et presist innlegg mot bakerste stolpe. Cristiano Ronaldo tok sats og knuste Juanfran i luften.

– Der var ingen Godin eller Giménez. Det er Juanfran som må ta den duellen, og den taper han så det synger mot Cristiano Ronaldo, utbrøt kommentator Øyvind Alsaker.

Portugiseren har scoret forsvinnende få mål i årets Champions League, men åpningsmålet satte virkelig fyr på publikum på Juventus Stadium. Scoringen var for øvrig Ronaldos 23. mål på 33 kamper mot Atlético.

Til tross for spillemessig overtak slet Juventus med å skape store sjanser. Minutter før pause rev Chiellini seg løs i feltet etter en dødball, men Atlético-keeper Jan Oblak fikk en hånd på midtstopperens heading.

Bortelaget hadde store problemer med å få tak i ballen. Juventus kvelte alle kontringsforsøk, men på overtid i første omgang kom sjansen bortelaget hadde ventet på. En lur bevegelse av Alvaro Morata satte Leonardo Bonucci ut av spill, men spissen klarte ikke å styre headingen under tverrliggeren.