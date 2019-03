Nytt sviende nederlag for May – brexit truet

Den britiske statsministeren tryglet med hes stemme om å få flertall for brexitavtalen som er framforhandlet med EU.

242 stemte for brexitavtalen, mens 391 stemte mot. Nei-siden vant med altså med 149 stemmer.

Se direkte øverst i saken.

Nedtemt to ganger

Det er andre gang avtalen kommer opp til avstemning. Den første avstemningen i januar endte med at et flertall på 432 mot 202 parlamentarikere sa nei til avtalen.

EU-tilhengere feirer resultatet som en seier i Londons gater tirsdag. De håper dette er et første skritt mot en prosess der man til slutt kan få en ny folkeavstemning - som ender med at Storbritannia blir i EU.

Både de som ønsker seg ny folkeavstemning om brexit, og de som ønsker seg en hardere brexit, stemte nei til avtalen May har forhandlet fram med EU.

– Jeg er lidenskaplig opptatt av å gi folket det de bestempte seg for i folkeavstemningen. Jeg er like lidenskaplig opptatt av at det beste er å forlate EU med en avtale, sier May etter at tapet er en realitet.

Stemmer over plan B

Theresa May ser kun to alternativer etter nederlaget. Disse alternativene skal diskuteres og stemmes over i morgen.

«No deal» brexit: Dette kan utløse et kraftig økonomisk sjokk, med risiko for styrkede krav om skotsk løsrivelse og irsk gjenforening, ifølge May.

Utsettelse: Dette vil bare forlenge usikkerheten, uten å løse noen av problemene i seg selv. I tillegg risikerer Storbritannia at EU stiller ubehagelige betingelser for å gå med på forlengelsen, ifølge statsministeren.

Sier flertallet nei til «no deal», vil det bli holdt en tredje avstemning torsdag der Underhuset må ta stilling til om Storbritannia skal be EU om en utsettelse av skilsmissen.

Krever nyvalg

Opposisjonspartiet Labour mener det riktige svaret nå vil være nyvalg.

FEIRER: Anti-brexitere feirer nederlaget til May tirsdag kveld. Foto: Dylan Martinez

– Regjeringen er blitt nedstemt på nytt av et enormt flertall og må akseptere at det nå er klart at regjeringens avtale er død og ikke har Underhusets støtte, sa partileder Jeremy Corbyn etter avstemningen.

May gjør det på sin side klart at Underhuset nå er nødt til å ta et valg. En søknad om utsettelse vil ikke løse problemene i seg selv, og EU vil vite hva en utsettelse skal være godt for, påpeker hun.

– Underhuset vil måtte svare på det spørsmålet. Ønsker Underhuset å avlyse utmeldingen? Ønsker det å holde en ny folkeavstemning? Eller ønsker det å gå ut med en avtale, men ikke denne avtalen? sa May.