Skuespillerne Felicity Huffman (56) og Lori Loughlin (54) er blant flere titalls velstående foreldre som er siktet for å ha gitt bestikkelser for å sikre barna sine plass på eliteuniversiteter, skriver blant annet ABC News og CNN.

En rekke andre internasjonale medier har også omtalt saken tirsdag.

Til sammen har 50 involverte betalt opp mot seks millioner dollar i bestikkelser for å jukse barna sine inn på prestisjeskoler. Dette tilsvarer 52 millioner norske kroner.

– Denne saken handler om den økende korrupsjonen av elitehøgskoleopptak gjennom en anvendelse av rikdom kombinert med svindel, sa Andrew Lelling, USAs advokat for distriktet Massachusetts, på en pressekonferanse.

Arrestert

Felicity Huffman og Lori Loughlin er best kjent fra serier som «Frustrerte fruer» og «Full House».

Ifølge CNN er Huffman er anklaget for å ha betalt 15.000 dollar under dekke av en «organisasjon».

Huffman ble arrestert i sitt hjem i Los Angeles, mens Loughlin, som befant seg i Canada, ble satt i varetekt, opplyste kilder til ABC News.

Yale er blant en av skolene som har mottatt bestikkelsene. Foto: Daniel Slim / AFP

Det skal angivelig dreie seg om skolene Yale, Stanford, Georgetown og The University of Southern California.

Loughlin står overfor samme tiltale som Huffman. Hun og ektemannen Mossimo Giannulli beskyldes for å ha betalt 500.000 dollar til et universitet.

Avlyttet telefoner

I de fleste av tilfellene skal studentene det dreier seg om ha vært uvitende til foreldrenes påståtte bestikkelser.

Som en del av etterforskningen, skal FBI ha avhørt en rekke vitner, samt avlyttet telefoner.

Den føderale anklagen dreier seg hovedsakelig om to store brikker. Den første er at foreldrene skal ha betalt en høyskoleforberedende organisasjon for å ta testen på vegne av studenter eller for å rette opp svarene deres.

Skal ha bestukket trenere

Nummer to dreier seg om at organisasjonen skal ha bestukket høyskoletrenere for å hjelpe de å rekruttere studenter til skolene som idrettsutøvere, uavhengig av deres faktiske evner, sa aktorene ifølge ABC News.

Dokumentene hevder også at noen av de tiltalte opprettet falske profiler som atleter for studentene for å få de til å virke som vellykkede idrettsutøvere.

CNN skriver med at de jobber med å få komme i kontakt med skuespillernes representanter.