Tirsdag ettermiddag uttalte Luftfartstilsynet at de ikke anså noen grunn til å sette Boeing 737 Max 8-flyene på bakken.​

Følger europeiske råd

Like etter klokken 18 sier de til NRK at de allikevel stenger norsk luftrom for flytypen.

– Vi har nettopp fått beskjed om at de europeiske luftfartsmyndigheter har tatt denne beslutningen, og da følger vi selvfølgelig dem, sier direktør Lars Kobberstad, til TV 2.

Luftfartstilsynet har ikke fått en detaljert begrunnelse for hvorfor denne beslutningen er tatt, men regner med å bli underrettet i løpet av kvelden.

Får ikke lande

– For fly av denne typen som drives fra andre land, vil det heller ikke være mulig å fly ut og inn i Norge, eller andre land som har tatt samme beslutning, sier Kobberstad.

– Så fly fra USA med denne flytypen får ikke lande i Europa?

– Det er korrekt. De får ikke lande i Europa, bekrefter Kobberstad.

Fra før har Polen, Nederland, Italia, Tyrkia, Singapore, Kina,Indonesia, Australia, Malaysia, Oman, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Mongolia, Marokko, Irland og Østerrike har også tatt samme beslutning.

To nye fly i fatale ulykker

Luftrommet er suspendert for Max 8-flyene som konsekvens av at flytypen har vært involvert i to fatale ulykker de siste månedene.

Søndag et fly med 157 mennesker om bord styrtet kun seks minutter etter at det tok av fra Bole International Airport i Etiopia. Alle omkom. For få måneder siden styrtet et annet fly av typen Boeing 737 MAX 8 i Indonesia. 189 mennesker omkom.

– Når to nesten helt nye fly styrter kort tid etter at de er tatt i bruk er det spesielt, og over hele verden er det mange som følger med på funn fra havariundersøkelsene. Det gjør også det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA og vi, skriver Luftfartstilsynet i en pressemelding tirsdag.

De presiserer at selv om hendelsesforløpene er relativt like, er det for tidlig å si noen om at det er sammenheng mellom ulykkesårsakene.

Norwegian satt fly på bakken

Norwegian opplyste tidligere tirsdag at de velger å sette alle sine 18 Boeing 737 Max 8-maskiner på bakken. Aksjekursen endte ned fire prosent prosent på Oslo Børs etter nyheten ble kjent.

Norwegian jobber med å omdisponere flyflåten for å begrense konsekvensene, opplyser selskapet.

– Det blir muligens noen ruter som blir kansellert, og muligens noen som slås sammen, men vi håper ferrest mulig ruter blir påvirket, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Anne-Sissel Skånvik, til TV 2.

Selskapet håper situasjonen blir kortvarig.

