NSB bytter navn til Vy: – Kunne like gjerne vært en kaffebar

– Nå har det blitt konkurranse på norsk jernbane, og det er sånn at NSB er et av mange selskaper som konkurrerer om å få kjøre tog. Vi eier ikke lenger skinnene, vi eier ikke lenger signalanleggene, vi er eier ikke togene og vi eier ikke stasjonene, sier Homble til TV 2.

– Vi trenger et nytt navn for å fortelle folk om det nye NSB. Vår jobb er å koble tog og bussvirksomheten vår sammen og lage en miljøvennlig reise for kundene våre.

Homble forklarer at Vy er et ord som rommer mange ting.

– Det er et gammelt norsk ord som betyr utsikt, utsyn og overblikk. Det peker fremover og vi skal gi det et innhold. Vi trenger et ord som ikke begrenser oss, men som vi kan legge ambisjonene våre på vegne av samfunnet og kundene inn i.

– Må kommunisere tydelig til innbyggerne

Til tross for en anbefaling fra Språkrådet om å ikke skifte navn, valgte NSB likevel å endre.

– Vårt primære råd var å beholde NSB nettopp fordi NSB er et så innarbeidet navn som alle brukerne vet hva er. Men så sa vi videre at hvis NSB fortsatt mente det var så nødvendig å skifte navn, så ville vår klare anbefaling å velge et navn som helt tydelig og presist sier noe om hva virksomheten holder på med, sier Direktør i Språkrådet Åse Wetås.

– NSB er et hundre prosent statseid selskap og der ligger det noen forpliktelser, blant annet det å kommunisere tydelig til innbyggerne i Norge. Det er altså et navn som har grodd frem av oss, og da mener vi at de klarspråklige reglene må gjelde. Og der ser vi ikke at VY har de kvalitetene som et slikt navn trenger, sier Wetås.

Konserndirektøren forklarer at NSB trenger et navn som kommuniserer tydeligere hvem de er.

– Vårt poeng er nettopp at folk ikke egentlig vet hva NSB er. NSB har også norges største bussselskap – Nettbuss – og i virksomheten vår har vi 7.000 bussjåfører, vi er dobbelt så mange ansatte i buss som i tog. Og når vi har fått store endringer i togsektoren, fått konkurranse, og det er også veldig mye av norsk jernbane som ikke er oss, så ønsker vi et nytt navn som forteller hvem vi er.

Er dette riktig måte å prioritering av 280 millioner kroner på?

– Arbeidet går ikke utover det arbeidet som har aller høyeste prioritet, nemlig punktlighet på tog. Vi mener det er god investering, vi bruker mellom 220 til 280 millioner utover flere år fremover, sier Homble.

– Det for eksempel penger som skal gå til nye uniformer til våre ansatte, og penger til felles digitale kanaler for virksomhetene våre. Og selv om vi bruker penger nå, så sparer vi penger fremover ved at vi har en merkevare og ikke flere for forskjellige transportmidler.