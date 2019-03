Nei, Solskjær har ikke (bare) hatt flaks

Premier League-eksperten vedgår at Manchester United har hatt flyt - spesielt i bortekampen mot PSG.

– I enkeltkamper, som borte mot PSG, hadde de litt flaks. Men PSG gjorde to gigantiske forsvarstabber. De kan ikke skylde på andre enn seg selv for de to grove personlige feilene. Det blir man straffet for på dette nivået, sier han.

Forrige helg tapte Manchester United sin første Premier League-kamp under Solskjær, men prestasjonen var langt fra den dårligste under nordmannens ledelse. Basert på xG-modellen «burde» United scoret 2,37 mål mot Arsenals 1,53.

– De hadde litt uflaks mot Arsenal, men det var en veldig bra match. Skal man se bak resultatet, er xG-modellen bra hvis man skal si noe om sannsynligheten for hvordan man vil prestere fremover. Prestasjonen mot Arsenal var god og står i sterk kontrast til tilsvarende oppgjør forrige sesong. Det var kanskje den matchen i Premier League-historien med størst forskjell på forventede mål og resultatet. David De Gea sto en fantastisk kamp, sier han.