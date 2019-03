Ungdommer trues med vold og presses for penger

– Dette er faktisk første gang på tre uker at jeg har gått ut. Det er veldig ubehagelig og slitsomt.

TV 2 treffer to 17 år gamle gutter i midt Drammen. De er godt kjent i byen, men forteller at det er sjelden de oppholder seg i sentrum. Der føler de seg utrygge.

De har ikke fylt 18 år, men de er allerede voldsofre.

– Det helt jævlig. Jeg kan ikke gå fritt rundt på skolen jeg går på en gang. Jeg må holde meg inne i klasserommet, jeg kan ikke gå i kantina eller i butikken for å handle mat. Det synes jeg er så kjedelig og trist, sier den ene.

Blir påført gjeld

Det hele startet i februar i år på en ungdomsklubb. 17-åringen kom i prat med noen bekjente. I løpet av kort tid mistet han kontroll over situasjonen.

– Før jeg visste ordet av det var det seks eller sju stykker rundt meg. De tok telefonen min, og sa at hvis jeg ikke betalte de 500 kroner, ville de selge den.

17-åringen turte ikke si noe til hverken venner eller foreldre til å begynne med. Han betalte etter hvert de 500 kronene for å få telefonen tilbake. Da var derimot telefonen allerede solgt videre.

Også kameraten hans forteller at han kan bli oppsøkt på gaten, eller i andre settinger, og bli utsatt for trusler og utpressing. Han kan for eksempel bli bedt om å betale 500 kroner for å slippe å få juling.

En gang oppholdt han seg på den samme ungdomsklubben da han fikk beskjed av en kompis om at noen var ute etter ham.

– Da kom det åtte-ti stykker inn, og var ute etter å banke livskiten ut av meg. Jeg var livredd, og måtte bare komme meg ut, forteller han.

VOLDSALARM: For å aktivere alarmen holder man den røde knappen inne i tre sekunder. Da ringer man direkte til politiet. Foto: Aage Aune

De to guttene går nå med voldsalarmer, som ringer direkte til politiet dersom de føler seg truet. En av dem måtte aktivere den allerede to timer etter at han fikk den av politiet.

– Jeg kunne ikke snakke, jeg holdt bare alarmen i lomma. De samlet seg rundt meg inne på et kjøpesenter. Det gikk bra, men i en sånn situasjon er det ikke så lett å fortelle politiet hvor jeg er, sier han.

En trend

Personene som truer de to guttene er kjenninger av politiet.

FRYKTER TREND: Geir Oustorp i Sør-Øst politidistrikt. Foto: TV 2

Ettersom alle de involverte er mindreårige er det begrenset hva slags midler politiet kan bruke, da det fort blir barnevernsaker. Likevel er det ilagt ett besøksforbud, og en av personene bak utpressingen skal denne uken flyttes til en annen kommune.

Politiet i Drammen forteller at de stadig oftere ser at unge kriminelle setter gjeld på jevnaldrende. De mener det er i ferd med å utvikle seg en trend i distriktet der ungdom har byttet ut ran og nasking med utpressing og vold. Ungdommer som henger i feil miljø, risikerer dermed å havne i trøbbel.