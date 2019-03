Mener denne russiske vennen lokket Frode Berg i en felle

– Det er uvirkelig. Jeg er beskyldt for noe jeg ikke har gjort.

Frode Berg var gråtkvalt og dypt preget da han 2. februar 2018 kommenterte spionanklagene fra glassburet i Lefortovo-domstolen i Moskva.

Det skulle gå over to måneder før den pensjonerte grenseinspektøren via sine advokater endret forklaring og fortalte at han var på oppdrag for Etterretningstjenesten da han ble arrestert av FSB i Moskva 5. desember 2017.

Før fengslingsmøtet hadde forsvarerne bedt om å bytte ut tolken Anatolij Voznjuk, fordi han var en gammel venn av Berg, med bånd til den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

– Åpenbart inhabil

I boken «En uvanlig spion» av TV 2-reporter Øystein Bogen kommer det frem nye opplysninger om den russiske vennens rolle i spionsaken.

Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov mener at FSB-tolken måtte ha vært sentral under selve pågripelsen, der han hadde utgitt seg for å være en venn, men endte med å lokke Berg i det advokaten mente må ha vært en felle.

– Dette skal ha skjedd da Berg ringte russeren den 4. eller 5. desember, heter det i boken om Frode Berg-saken som utgis torsdag av Kagge forlag.

I over ti år hadde de vært grenseinspektører på hver side av grensen. I over 25 år hadde Berg kjent Voznjuk, da Berg ringte og foreslo at de skulle møtes for en prat, før han reiste tilbake til Oslo. Etter pågripelsen var Berg rasende på den russiske vennen, som forrådte ham.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes mener Voznjuks rolle var problematisk:

FRODE BERGS ADVOKATER: Brynjulf Risnes og Ilja Novikov. Foto: Anne Sofie Mengaaen/TV 2

– Det var flere problematiske forhold. Berg hadde en tolk som var åpenbart inhabil på grunn av vennskapet, og han hadde ingen reell forsvarer. Voznjuk var langt fra perfekt i norsk. Kombinasjonen skaper fare for misforståelse og pressituasjoner, sier Risnes til TV 2.

– Måtte være forsiktig

Mens enkelte mente at Voznjuk egentlig jobbet for FSB, antok Frode Bergs tidligere sjef Leif-Arne Ljøkjell at russeren var knyttet til den militære etterretningstjenesten GRU.

– Dette var Frode klar over også. Vi pratet en del om at Frode måtte være forsiktig med å balansere forholdet med Voznjuk, sier tidligere grensekommissær Ljøkjell i boken.

Årsaken som Berg oppga for å reise på kort varsel i Moskva, var at han skulle besøke gamle venner. Før avreisen til Moskva skal Berg imidlertid ha møtt den norske etterretningskontakten «Jørgen» på Thon Hotel Opera, der det ble gitt instrukser om operasjonen som var den egentlige grunnen til reisen.