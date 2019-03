Lars Lagerbäck er full av selvtillit før kampene mot Spania (23. mars) og Sverige (26. mars) i kvalifiseringen til EM.

Svensken sier blant annet at Norge slår Spania én av ti ganger.

– Jeg har troen på at vi kan slå Spania på bortebane. Det er faktisk bevis på. Sverige slo Spania når jeg var trener der, da kan også Norge gjøre det. Men man kan diskutere lenge hvor stor sjansen er, sier Lagerbäck til TV 2.

– Du nevnte at vi slår dem én av ti ganger. Er sjansen virkelig så stor?

– Ja, det tror jeg. Hadde vi spilt ti ganger mot dem, så skulle vi slått dem. Det spiler jo en rolle om vi er hjemme eller borte, men jeg håper vi er så mentalt sterke at vi kan prestere en bra kamp i Valencia, sier landslagssjefen.

– Vel optimist

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener Lars Lagerbäck har litt for stor tro på den norske troppen.

– Jeg tror han er vel optimist. Jeg mener at Norge slår Spania én av 20 ganger, slik troppen er i dag. Sander Berge hadde vært viktig, han mangler. En «Moi» i toppform ville hjulpet, men han har knapt spilt fotball etter overgangen til Premier League. Joshua King er håpet vårt, at han kan bruke farten og kraften sin. Vi må ha veldig mye flaks og Rune Almenning Jarstein må ha en av sine beste kamper om vi skal slå Spania i Valencia, sier Jesper Mathisen.

Lars Lagerbäck håper at troppen har lært av de gode resultatene i 2018, og mener at kampen mot Sergio Ramos og Co blir en ny utfordring.

– Hver kamp lever sitt eget liv. Vi har ikke møtt et lag av denne kvaliteten på bortebane siden Tyskland (0-6-tap i 2017). Jeg håper kampen mot Spania viser at vi har vokst på alle mulige måter, ikke minst på den mentale biten, sier Lagerbäck.

– Nesten umulig å vinne

Mathisen tror Norge kommer til å få den svært tøft i Valencia.

– Han er selvsikker, og det har han grunn til å være. Det er litt tyngre motstand nå enn tidligere, men han har fått til en defensivt fundament og de står frem som et lag. Det er slik han har fått det til med Island tidligere. Men med tanke på at det er Spania i første kamp i EM-kvalifiseringen, så er det nesten umulig å vinne, mener TV 2s ekspert.

Mathisen har mer tro på Norges vinnersjanse når Sverige gjester Ullevaal i den andre kampen i kvalifiseringen.

​– Det er den klart viktigste kampen av disse to. Det er de vi må kjempe mot om andreplassen, for Spania vil vinne gruppen lett. Norge vil være favoritter på Ullevaal, som i tillegg er utsolgt. Det er lenge siden vi har spilt en landskamp som kommer til å ha så flotte rammer rundt seg, sier han.

