Forsvarerne vil peke ut alternativ drapsmann

I juli 1998 ble Marie-Louise Bendiktsen (59) funnet død i sitt eget hus på Sjøvegan i den lille bygda Salangen i Troms.

Kvinnen ble funnet etter en voldsom husbrann, men etterforskningen avdekket raskt at dødsårsaken var en annen. Bendiktsen ble nemlig funnet med 13 stikkskader i overkroppen, på gulvet ved siden av sengen sin.

Drapet var lenge en av Norges mest omtalte uoppklarte saker, men i juni i fjor kom meldingen om at politiet hadde pågrepet en tamilsk mann og siktet ham for drapet.

Mannen var 17 år gammel og bodde i en bolig tilknyttet asylmottaket på Sjøvegan da drapet fant sted. Han hadde sammen med flere andre jobbet i hagen til Bendiktsen den aktuelle sommeren.

Når rettssaken begynner onsdag, mener påtalemyndigheten å kunne bevise at han voldtok 59-åringen før han drepte henne med «en knivlignende gjenstand» som aldri er funnet.

Drapet kan ha skjedd inntil to døgn før mannen tente på huset for å skjule spor, ifølge tiltalen.

Veldig spent

Den 38 år gamle srilankeren har hele tiden nektet enhver befatning med drapet.

– Han er naturligvis veldig spent, men han ser frem til å forklare seg og bevise sin uskyld, sier en av mannens to forsvarere, advokat Alexander Greaker, til TV 2.

Sammen med advokat Daniel Storrvik har han stevnet totalt 19 vitner. Forsvarerne vil forsøke å bevise at det finnes andre mulige gjerningsmenn som aldri ble sjekket ut av saken.

– Noen av vitnene vi har kalt inn, jobbet på asylmottaket i 1998 og beskriver relevante personer, sier Greaker.

NEDBRENT: Brannen i huset har trolig ødelagt mange verdifulle spor for politiet. Foto: Politiet

Han ønsker ikke å gå inn på hvem de alternative gjerningsmennene er eller hvor mange som vil bli pekt på under rettssaken.

– Intimt forhold

Videre mener forsvarerne at påtalemyndighetens bevisførsel er tynn.

Det er funnet DNA-spor fra tiltalte på avdøde – ifølge påtalemyndigheten fordi han voldtok henne. Det var dette DNA-sporet som ved hjelp av ny teknologi knyttet tiltalte til saken.

Selv vil tiltalte forklare at DNA-sporet kommer av et kortvarig intimt forhold mellom de to forut for drapet, opplyser hans forsvarere.

I likhet med omkring 3.000 andre personer ble tiltalte avhørt allerede i 1998 i forbindelse med rundspørringer. Greaker ønsker ikke å svare på hvorvidt srilankeren opplyste om det intime forholdet allerede den gangen.

Statsadvokat Torstein Lindquister ønsker søndag ikke å kommentere saken overfor TV 2.