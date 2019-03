Norwegian setter Boeing 737 MAX-flyene på bakken

To ulykker

Ulykken i Etiopia er den andre alvorlige ulykken på kort tid med denne flytypen. I fjor styrtet et fly av typen Boeing 737 MAX 8 i Indonesia. 189 mennesker omkom.

​Årsaken til ulykkene er ikke kjent. I den første ulykken vet man at flyets nese begynte å peke oppover før ulykken. Teorien er at dette ble utløst etter en softwareoppdatering, og det ble iverksatt tiltak for å sikre at dette ikke skulle skje igjen. Vitner til den siste ulykken, forteller at de hørte et smell, og så kraftig røyk fra flyet før nesen vendte nedover og flyet styrtet.

– Når to nesten helt nye fly styrter kort tid etter at de er tatt i bruk er det spesielt, og over hele verden er det mange som følger med på funn fra havariundersøkelsene. Det gjør også det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA og vi, skriver Luftfartstilsynet i pressemeldingen.

FLYVRAK: Det er ikke mye som er igjen av passasjerflyet som styrtet kun seks minutter ettter at det tok av fra flyplassen i Etiopia. Foto: Baz Ratner

Luftfartstilsynet har – på lik linje med det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA og de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) ikke mottatt noen informasjon om at det var en teknisk feil med flyene.

Selv om hendelsesforløpene kan virke relativt like, er det likevel altfor tidlig å si noe om årsaken til ulykkene, eller om det er en sammenheng.

– Det kan være mange ulike årsaker til at en flyulykke skjer, og derfor vil man normalt sett ikke sette en flytype på bakken når det skjer en ulykke, uten å kjenne til årsaken, eller at det foreligger klare indikasjoner på at det er alvorlige tekniske problemer med flytypen, opplyser Luftfartstilsynet

Stenger luftrommet

Tirsdag formiddag besluttet luftfarttilsynet i Storbritannia og nekte alle Boeing 737 MAX å fly i luftrommet over Storbritannia. Samme ettermiddag fulgte Tyskland og Frankrike.

La DGAC décide de l’interdiction à titre conservatoire

des BOEING 737 MAX

dans l’espace aérien français pic.twitter.com/NYnc9o61Wt — dgac🇫🇷 (@DGAC) March 12, 2019

Tidligere har Malaysia, Singapore, Kina og Australia tatt samme beslutning.

Flere selskaper har også satt sine fly av samme type på bakken.

Det amerikanske luftfartstilsynet, FAA, krevde mandag at Boeing så snart som mulig endrer programvaren som skal motvirke at den ulykkesrammede flytypen steiler.

– Ingen oppdateringer så langt. Vi fortsetter å ta del i ulykkesgranskingen, og basert på beviser kommer vi til å ta avgjørelser om fremtidige tiltak, sier FAAs talsperson Lynn Lunsford etter at det tirsdag ble kjent at land som Storbritannia og Australia inntil videre stanser flygninger med 737 MAX 8.

Både FAA og Boeing har team på bakken i Etiopia som bistår i etterforskningen av flyulykken.

Norsk kvinne omkom

Det var søndag flyet med 157 mennesker om bord styrtet kun seks minutter etter at det tok av fra Bole International Airport i Etiopia. Alle omkom.

Blant de omkomne var norske Karoline Aadland. Hun jobbet som økonomiarbeider i Røde Kors og var på vei til et feltoppdrag da flyet styrtet.

Det var mennesker fra 33 nasjoner om bord.

Saken oppdateres!