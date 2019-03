22-åringen Mina Sofie Lund fra Stokke i Vestfold er en av deltakerne som skal ut i duell, og kjempe om den gjeve tittelen «Norges beste stemme» i The Voice, fredag kveld.

Målet hennes var opprinnelig å nå opp til en blind audition. Å komme videre derfra var aldri noe hun tok for gitt.

– Jeg var usikker på om jeg kom med i det hele tatt, innrømmer hun og legger til:

– Jeg ville være med på The Voice som en utfordring for meg selv, for å se hvordan det var og om jeg var egna for det. Og det var jeg tydeligvis, sier sangfulgen og smiler forsiktig.

– Uvirkelig

Hun glemmer aldri hvordan å stå på The Voice-scenen første gang.

– Idet mentorene snudde seg, begynte jeg å skjelve. Jeg tror jeg fikk et adrenalinkick. Det var en helt ubeskrivelig følelse og en uvirkelig opplevelse, forteller hun entusiastisk.

Den første opptredenen hennes er nå spilt til sammen over én million ganger på YouTube og Spotify. 22-åringen forteller at hun overhodet ikke var forberedt på den massive responsen i ettertid.

– Jeg har fått utelukkende positive tilbakemeldinger, og det synes jeg er utrolig fint. Det går rett inn i hjertet og betyr vanvittig mye, sier hun.

Lokkes til utlandet

Det er imidlertid noen kommentarer som skiller seg ut litt ekstra.

– Jeg får jo noen meldinger fra utlandet, og noen av dem vil ha meg over til andre land. De mener at jeg skal prøve å satse der, sier Lund og humrer.

Ifølge Mina Sofie er det noen av dem som råder henne til å satse i England og USA. 22-åringen legger ikke skjul på at det er stas, men forsikrer samtidig om at hun fortsatt har beina godt plantet på norsk jord.

– Jeg tror jeg skal holde meg her i Norge i første omgang. Jeg trives veldig godt her, og så får vi heller se hva som skjer, forklarer hun.

Adele, Lennox og Sia

Mina Sofie har ingen konkret forklaring på hvorfor folk har bitt seg merke i hennes opptredener, men mistenker at den dype stemmen kan være en medvirkende årsak.

– Kanskje det at jeg har en litt dypere stemme enn gjennomsnittet gjør at det er nettopp derfor folk husker meg? Det er i så fall ganske fint. Det er jo noen som tror jeg er en gutt på grunn av den, sier hun og ler.

– Det er bare morsomt, egentlig, legger hun raskt til.

Den karakteristiske dype stemmen har også fått noen fans til å sammenligne henne med superstjerner som Annie Lennox, Sia og Adele.

– Det har vært mye Annie Lennox, faktisk. Hun har jeg jo hørt litt av tidligere, men jeg har hørt mye mer på henne nå. Ellers så er det Sia og Adele. De to er artister jeg hører mye på, og ser opp til, så at noen nevner de navnene, det er jo helt vanvittig, sier hun.

Se Minas duell i The Voice fredag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.