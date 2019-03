Natt til søndag ble bilen til justisminister Tor Mikkel Wara satt i brann. Bilen sto parkert ved familiens hus på Oslos vestkant.

Dette var den femte kjente truende hendelsen rettet mot justisministeren siden desember. I tillegg skal det ha funnet sted hendelser som ikke er kjent for offentligheten.

– Skremmende

– Vi opplever det som både ubehagelig og skremmende, samtidig så har vi insistert på å i størst mulig grad fortsette livet som før, sier Justisminister Tor Mikkel Wara.

– Vi lever i et demokrati og det skal være et åpent samfunn. Det er viktig at de som gjør dette ikke får sette dagsorden for mine uttalelser og min politisk aktivitet.

Justisministeren ønsker ikke å spekulere i truslene og hva som har skjedd.

– Jeg ønsker ikke å spekulere i hvem som står bak og har ikke innsyn i etterforskningen, men opplever at politiet gjør en god jobb både med etterforskningen og med min sikkerhet, sier Wara.

– Skulle ønske jeg slapp

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er det naturlig å se brannen i sammenheng med tidligere trusler, og politiet holdt vakt utenfor huset hele søndag. Ingen er pågrepet eller mistenkt i saken.

– Jeg føler vi er godt ivaretatt på sikkerheten, men det er jo selvfølgelig sånn at vi må ta hensyn til den trusselvurderingen som ligger der. Jeg skulle selvfølgelig ønske jeg slapp å gjøre det, og at jeg kunne leve et liv og føre et politisk virke, hvor du ikke hadde behov for den sikkerheten.

– Angrep på demokratiet

Justisministeren har mottatt mye støtte fra politiske kolleger etter truslene mot han og hans familie.

– Det er et angrep på demokratiet. Jeg gjør jo en tillitsjobb, jeg er valgt av regjeringen, regjeringen av stortinget og stortinget av folket. Det er viktig at de som påtar seg slike oppgaver også opplever støtte, når demokratiet blir utsatt for angrep, sier Justisministeren.

Ifølge NRK har politiet sikret seg bilder av bilen som står i flammer.

«Hendelsene er alvorlige og vurderes som mulig overtredelse av straffeloven § 115», skrev PST i en pressemelding mandag. Paragrafen gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og har en strafferamme på 10 års fengsel.