​Du har helt sikkert opplevd det du også: Å våkne på morgenen, etter en natt der du vekselvis har vært iskald og glovarm. Halsen er i ferd med å tette seg helt igjen og du kjenner at det eneste du har lyst til å gjøre nå er å dra dyna godt over hodet – og forsøke å sove dette av deg.

Akkurat slik startet denne mandagen for min del. Jeg tenkte at nå var det bare å sende en SMS til de andre i Broom og si at de ikke måtte regne med meg i dag. Og så kom jeg på det:

– Det er jo i dag jeg skal hente en heftig Mercedes! Nærmere bestemt Mercedes-AMG E 53. Et råskinn av en stasjonsvogn, med 435 hestekrefter!

Så da sendte jeg melding til de andre gutta, stilte alarmen på telefonen til kl 12 – og sovnet igjen.

Klokka 12 er jeg oppe. Glovarm dusj, kaffekopp og en tykk genser, så er jeg klar for å hente bil. Fram-og tilbake til importøren går forsåvidt ganske greit, så er det rett i seng igjen. Ikke den beste starten på en biltest, det må innrømmes...

Ikke en helt vanlig Mercedes-stasjonsvogn... Dette er AMG 53-utgaven av E-klasse.

Hva er nytt?

Mercedes har gått lettere amok med antall AMG-utgaver av bilene sine de siste årene. E53 AMG erstatter E43 AMG i modellprogrammet. Der sistnevnte hadde V6-motor på 401 hestekrefter, er det ny rekkesekser på 3 liter som gjelder i E53.

Med mildhybrid-løsning (48-volts batteri) banker den nye motoriseringen ut 435 hestekrefter. Dette og et dreiemoment på 520 Nm bør gi et solid kraftoverskudd, uansett hva du har tenkt å utsette bilen for. 4Matic firehjulstrekk sørger for å plante kreftene til bakken.

Utgangspunktet for det hele er altså Mercedes E-klasse stasjonsvogn. En av Brooms favoritter i denne klassen. Nye E-klasse er en veldig god kombinasjon av komfort, kjøreegenskaper og luksusfølelse. Og den er STOR. Nærmere bestemt 4,99 meter lang og med et bagasjerom på 640 liter. Det smaker halvt sportsbil og halvt stasjonsvogn, dette!

Her er den – verdens raskeste Mercedes!

Ingen dårlig utsikt fra soveromsvinduet: Men jeg skulle mye heller vært ute i bilen, enn her inne...

Hva er styrker og svakheter her?

De tre første dagene må jeg stort sett nøye meg med å beundre Mercedesen fra soveromsvinduet. Jeg ligger utslått med feber og har ikke så mye ute eller bak rattet i en bil å gjøre (noe kona også er flink til å minne meg på...). Men så begynner det heldigvis å gå litt bedre.

Jeg får tatt den første turen på noen morsomme og svingete småveier, der det ikke er noe særlig av hverken folk eller andre biler. Og Mercedesen leverer! Her er det stappet inn store mengder kjøreglede. Jeg er ikke i nærheten av å pushe noen grenser, men kjenner likevel på hvor velbalansert og sylskarp denne bilen er.

Motoren er én ting. Det mest imponerende er hvordan resten av bilen er bygget rundt den. Styringen, understellet, alle de små detaljene som i sum gjør den til en ekte kjøremaskin. I AMG jobber det veldig mange kjempeflinke folk. Når sjefen kommer og ber om noe nytt, er det neppe særlig smart å svare noe sånt som at "Nei, beklager – det blir vanskelig".

Her handler det om å hele tiden strekke strikken for hva som er mulig og gjennomførbart. Gjør de ikke det, blir AMG fort forbikjørt. Og det kan de naturligvis ikke ha noe av.

Nesten like imponerende er det forresten hvor pent denne bilen oppfører seg når du ønsker det. Da er den akkurat så komfortabel og sivilisert som du venter deg av en E-klasse stasjonsvogn. Det er egentlig bare litt ekstra motorlyd som avslører den. Den blir forresten ganske så voldsom når du setter bilen i Sport +.

Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før en slik kombinasjon var umulig. Da var det enten sportslighet – eller komfort. Men her har doktor-ingeniørene klart å knekke mange koder. Klisjeen "to biler i ett" gjelder så absolutt for E53.

Dette skjer når den selvkjørende bilen tror du har sovnet

Markant grill og store luftinntak, likevel er også fronten ganske diskret.

Hva koster den?

Apropos to biler i ett: Da er det jo egentlig ingen ting å si på en prislapp som starter på 1.157.000 kroner? Du får jo ikke mange sportsbiler for 578.500 kroner, heller ingen digre og velutstyrte stasjonsvogner for samme pris.

Etter en lang og god rekke med ekstrautstyr, klokker vi her inn til en bilpris på 1.471.100 kroner. Joda, snaue 1,5 millioner kroner for en E-klasse stasjonsvogn er mye penger, men så er da heller ikke dette noen vanlig E-klasse stasjonsvogn!

Topp 5: Norges billigste med 4x4

Hvem er konkurrentene?

Den mest naturlige bilen å sammenligne med fra BMW er M550i xDrive med 462 hk. Men den er ikke tilgjengelig som stasjonsvogn – og BMWs motstykke blir dermed 540i XDrive Touring med "bare" 340 hk. Den er til gjengjeld en god del billigere enn Mercedesen, startpris her er på 868.600 kroner.

Hva har så Audi å tilby? Akkurat nå faktisk fint lite. De heftige utgavene av nye A6 er ennå ikke lansert. Da er det nok bedre å se på Porsche Panamera GTS Sport Turismo. Da snakker vi 4-liters bensinmotor på 460 hestekrefter. Den gjør 0-100 km/t på 4,1 sekunder, og kan i tillegg by på et bagasjerom på 520 liter.

AMG-ingeniørene har på mange måter pakket to biler inn i denne. Og det har de gjort på en veldig bra måte!

Vil naboen bli imponert?

Naboer med litt peiling vil legge merke til stylingen, eksospottene og E53-merket. Men for de fleste andre er dette "bare" en E-klasse stasjonsvogn. Fargen på testbilen er med på å underbygge det. Her snakker vi råskinn i diskret innpakning.

Naboen vil neppe tro hva du har betalt for denne

Broom mener:

En bil som dette fortjener en langtur på Autobahn. Eller i det minste å bli banekjørt her hjemme. Som du skjønner: Jeg har ikke gjort noen av delene. Det føles faktisk litt dårlig gjort mot de som har utviklet E53.

For bare ved å risse litt i overflaten, blir det veldig fort tydelig at dette er en bil som er laget for å bli presset hardt. Som elsker svinger, som tar alt du utfordrer den til på strak arm. Samtidig som den er en perfekt milsluker når du skal på tur med familien og full oppakning. Det er bare å lesse inn, du får ikke mange stasjonsvogner som er mer praktisk enn denne.

4Matic er også perfekt på vinteren. Og så har vi ikke en gang nevnt interiøret. Som vanlig i en E-klasse er det lekkert og funksjonelt, med et av de beste infotainmensystemene på markedet i dag. Sportssetene er også fantastiske gode, med kontant støtte alle veier, uten at det blir for hardt. Skulle vi ønske noe, var det kanskje litt mer råskap og AMG-faktor også innvendig.