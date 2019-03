Fredag i forrige uke publiserte én av sjefene for telefongiganten, Richard Yu, en rekke bilder for å reklamere for deres nye smarttelefon P30.

Ett av bildene som det kinesiske selskapet Huawei har brukt i markedsføringen av sin nye smarttelefon er et bilde av et lite barn og tre ender.

Det skriver det britiske magasinet PC Mag.

Flere stusset

Reklamen antyder at bildet er tatt med det nye superkameraet til den nye smarttelefonen P30.

Men flere stusset da de så motivet.

Nå viser det seg at det slettes ikke er det nye superkameraet som har tatt bildet, men fotografen Jake Olson.

Huawei fakes (again!) their promo photos for upcocming P30 Pro release. https://t.co/3tyxYGm55l — Jerry Suppan (@tokyojerry) March 12, 2019

Bildet er fire år gammelt, og ligger tilgjengelig på bildetjenesten Getty Images. Olson sier i en uttalelse til det britiske magasinet PC Mag at Huawei ikke har spurt om tillatelse til å bruke bildet.

Ikke første gang

Ifølge magasinet viser det seg at flere av bildene som har blitt brukt i markedsføringen ikke viser sannheten.

Et reversert bildesøk i Google viser at minst tre av bildene som har blitt brukt for å reklamere for det nye superkameraet ikke er tatt med mobilkameraet, men av profesjonelle fotografer.

Dette er ikke første gang selskapet har blitt tatt for å bruke bilder som ikke er tatt med kameraet til Huawei-mobilene. Både i 2016 og 2018 har det blitt oppdaget at de har reklamert med bilder tatt med andre kameraer.

Misforståelser

Pressekontakt i Huawei Norge, Anders Bigseth, mener det har oppstått flere misforståelser om plakatene for deres nye P30-serie, som skal lanseres i Paris 26. mars.

– Vi vil gjerne påpeke at dette bare er teasere, altså kunstneriske hint om nye unike funksjoner i P30-serien. Huawei har forøvrig kjøpt alle nødvendige lisenser for bruk av de opprinnelige bildene, sier Bigseth til TV 2.