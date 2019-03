Operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det er en gutt i tenårene som er påkjørt av en bil i tilknytning til et busstopp.

Hun opplyser at det har vært en buss på stedet, men at den ikke har noe med selve hendelsen å gjøre.

Da gutten ble undersøkt på stedet, trodde man først det var snakk om lettere skader.

– Men etter undersøkelser ble det besluttet å sende gutten til sykehus med ambulanse for videre vurdering, sier Aune.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om tilstanden til gutten.

Politiet jobber med etterforskning på stedet og kan foreløpig ikke si noe mer om hendelsesforløpet.

Litt etter klokken tolv opplyser politiet at de har tatt midlertidig beslag i et førerkort og at de oppretter sak.

