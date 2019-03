Gro Jacobsen fra Molde produserer fotobøker i frykt for at bildene skal bli borte i den digitale skyen.

– Jeg synes det er viktig å ta vare på bildene, også er det er moro å lage fotobøker, sier Gro Jacobsen Kvalvaag i Molde.

Hun sitter i stua og blar i haugen av fotobøker som hun har produsert de siste åtte årene.

– Det ville jo vært helt fryktelig om bildene mine skulle forsvinne. For meg er det viktig at barn og barnebarn skal kunne sette seg ned med en fotobok for å se bilder av seg selv, familien og hva som har skjedd, sier Jacobosen til TV 2.

Bilder forsvinner i den digitale verden

Det er ikke mange som velger den digitale fotoboken i takt med nye teknologiske fremskritt.

Alf-Erik​Birkeland, fotograf og sjef for Norges eldste fotobutikk i Storgata i Molde, sier digitale verktøy utgjør en risiko for bilder.

– Det tas enormt med bilder, men det lages for lite kopier eller fotobøker. De fleste blir liggende på en telefon, på en datamaskin eller i en nettsky. Da er det også en fare for at de forsvinner. Vi ønsker at de skal komme ut i papirform, forteller Birkeland.

27 millioner færre fotopapirer

Utviklingen for foto på papir er dyster.

Ifølge tall fra elektronikkbransjen har antall produserte fotokopier gått ned fra rundt 70. millioner i 2012 til 43 millioner kopier i 2018. Når det gjelder fotobøker, har tallet vært nokså stabil mellom 236 000 og 242 000 fotobøker, viser statistikken.

DISKUTERER: Gro Jacobsen diskuterer fotobøker med fotograf Alf-Erik Birkeland i Molde. De er begge bekymret for at verdifull historie går tapt fordi folk ikke kopierer bildene sine. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Faren er at bildene forsvinner før det rekker å komme i neste generasjons hender når filene bare ligger digitalt. Jeg er jeg redd historien i verste fall forsvinner. Om det skjer er det vanskelig for neste generasjon å få vite hva som har skjedd med sine forgjengere, sier den erfarne fotobutikksjefen.

Papir er moro

Fotografen klarer ikke å få framsnakket viktigheten av å ta vare på fotominnene i en annen form enn på digitale plattformer.

– Mange er flinke til å gjøre dette. Men de som fikk telefon for 10-15 år siden eller som har brukt digital kamera like lenge uten å ta ut kopier, alle disse er på etterskudd og sliter hvis de skal ta igjen alt som ikke er laget, sier Birkeland.

– bruk papir

NYSGJERRIG: Iselin Lervåg og venninna Ida Torvik ser på gode minner i fotoboka som Idas bestemor Gro har laget. Foto: Kristian Haug Hansen.

Birkeland tar til ordet for at folk må benytte seg av papirformatet.

– Det er bare å sette i gang, og det er enklere enn folk tror. I tillegg er det mye mer moro å sitte i sofaen og bla i en fotobok eller album når man skal se på bildene, istedet for å scrolle på en skjerm, sier Birkeland til TV 2.

Gro Jacobsen Kvalvaag kan ikke bli mer enig.

– Det er ikke vanskelig å lage fotobok. Her velger jeg hvilke bilde jeg vil bruke, så bestemmer størrelsen selv. Det er bare kjekt, sier fotoentusiasten.