Sander Berge mister landskampene som følge av en overbelastningsskade. Han har ikke spilt en ligakamp for Genk siden 18. januar.

Dermed har Lagerbäck valgt å ta med en ekstra angrepsspiller fremfor å erstatte Berge med en spiller i samme posisjon.

– Jeg har gjort noe jeg nesten aldri gjør, å ta ut sju midtbanespillere og fem spisser, sier landslagssjefen, og forklarer:

– Ola (Kamara, journ. anm) har spilt veldig lite. Bjørn (Maars Johnsen) sitter mye på benken, mens Alexander (Sørloth) har byttet klubb og fått spilletid. Derfor ville vi gardere oss på den siden.

Per Kristian Bråtveit kommer inn for skadede Ørjan Nyland, og får landslagsdebuten dersom han slipper til. Tore Reginiussen «ga» plassen til klubbkollega Even Hovland fordi han ikke har følt seg hundre prosent i sesongoppkjøringen, opplyser Lagerbäck.

– Hadde jeg bestemt, hadde de spilt i Europa

Det har vært knyttet spenning til hvorvidt Ole Selnæs og Ola Kamaras overganger til kinesisk fotball kunne koste dem landslagsplassen. Begge er inne.

– Det er som forventet. Å spille i Kina er som Lagerbäck sier ikke optimalt, men både Kamara og Selnæs har gjort det såpass bra på landslaget at de var selvskrevne i denne troppen. Med Berge skadet får Selnæs en nøkkelrolle sammen med Henriksen på midtbanen. De fungerte veldig fint sammen sist, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Landslagssjefen har respekt for duoens klubbvalg, men hadde helst sett at de spilte i Europa.

– Jeg kan bare respektere det. Det er absolutt ingen kritikk, men om jeg fikk bestemme, hadde de spilt i Europa. Det er lettere både reisemessig og på andre vis, påpeker Lagerbäck overfor TV 2.

Også da han var trener for Island hadde han spillere i den kinesiske ligaen.

– Jeg håper ligaen har blitt litt bedre. Jeg tror ikke det kommer til å påvirke dem fotballmessig, men det kan bli litt vanskelig med reise og sånt, sier svensken.

Etterlyser spilletid til Ødegaard

Forrige landslagssamling ble Martin Ødegaard benyttet i en jokerrolle. Siden har unggutten for alvor fått fart på sakene i Vitesse.

TV 2s fotballekspert håper at han får slippe til mot Spania og Sverige.

– Skal Lagerbäck følge opp det han har sagt om spilletid og form, skal han slite med å la Ødegaard sitte mye på benken i disse to kampene. Samtidig har han vist at han ikke er Ødegaards største fan, påpeker Mathisen.

– Det er en tropp i kjent Lagerbäck-stil, uten de store overraskelsene. Han hadde stor suksess med denne gjengen i 2019, men i disse to kampene som venter i mars får de testet seg mot langt tøffere motstand enn dem som var i gruppespillet i Nations League, konstaterer han.