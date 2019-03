På Oslo S sprer nyheten om navneendringen seg. Det nye navnet Vy koster NSB og Nettbuss 280 millioner kroner.

Foretrekker billigere billetter

– Jeg synes bare de kunne hett NSB. Så synes jeg de istedenfor å bruke pengene på å bytte navn, kunne bruke penger på å sette ned prisen på togbillettene, sier Ingvild Storkaas (24).

Utenfor sentralbanestasjonen venter Erling Kanestrøm. Han mener millionene heller burde gitt bedre tjenester til passasjerene.

– Det er helt utrolig å bruke så mye penger på navnet i forhold til hva de bruker på komfort for passasjerer. Det var et ukjent navn. Jeg fikk ikke helt sansen for det. Det klang ikke helt, sier 63-åringen.

Se passasjerenes dom i videovinduet øverst.

Forvirrende

Julia Brovold (20) er sikker på at folk flest vil fortsette å bruke navnene NSB og Nettbuss i mange år fremover.

– Jeg synes de hadde fine navn, hvorfor skal de byttes? Vy? Det sier meg ingenting. Det høres veldig unødvendig ut. Man er oppvokst med Nettbuss, NSB, Ruterapplikasjonen og flytogappen. Hvorfor skal man bytte navn? Alle kommer til å bli forvirret, mener danseinstruktøren.

– Jeg har aldri hørt det ordet før, og det sier meg ingenting, legger hun til.

Skal Vy gi bedre ry?

Arne Fjeldsrud (70) sier 280 millioner kroner for et nytt navn er mye penger for lite, men skjønner at togselskapet ønsker å bli assosiert med noe positivt, noe som er fremoverlent.

Glem flytoget, nå kommer VY-toget ... Konsernsjef i NSB Geir Isaksen (t.h.) og styreleder Dag Mejdell presenterer nytt felles navn for NSB og Nettbuss. Det nye navnet er Vy. Foto: Roald, Berit / Scanpix

– Vy er jo vyer, muligens, smiler han undrende.

Håkon Kaland (53) tror rebrandingen Vy viser at eierne øsnker å gi kundene en annen oppfatning av merkevaren etter at NSB har fått massiv kritikk for forsinkelser, og dårlig reisetilbud.

Reaksjonene på Oslo S etter dagens lansering av NSBs nye navn er i all hovedsak skepsis og kritikk.

– Jeg synes navnet høres veldig rart ut. Jeg synes ikke det passer i det hele tatt. Jeg synes det er sløsing med penger. Det er best med NSB, det er vi kjent med alle sammen, avslutter Irene Iversen.