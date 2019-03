Jordan Flake og sønnen Jackson (1) hadde satt seg til rette i American Airlines-flyet som skulle frakte dem hjem til Sør-Carolina i USA.

– Da vi gikk om bord i flyet, smilte alle til Jackson og snakket med ham, skriver småbarnsmoren i et innlegg publisert på Facebook 28. februar.

Jordan og sønnen hadde besøkt ektemannen på en militærbase i Texas, og flyet gikk fra delstatens internasjonale lufthavn El Paso.

Ville se dokumentasjon

Like før flyet skulle taxe, kom en flyvert frem til raden Jordan og sønnen satt på. Han ba de to andre mennene på samme rad om å reise seg, slik at de kunne snakke uforstyrret.

– Flyverten snakket lavt og spurte meg om utslettet mitt, og om jeg hadde et skriv fra lege som godkjente at jeg kunne fly, står det videre i innlegget.

Jordan forklarte flyverten at utslettet han spurte om er en genetisk hudtilstand ved navn iktyose, også kalt fiskehud.

Mannen gikk deretter foran i flyet for å videreformidle beskjeden til resten av besetningen.

– Han kom tilbake til oss, ba om unnskyldning og sa at vi måtte forlate flyet. Han hjalp meg av flyet med Jackson og veskene våre. På vei ut snakket han med piloten som ikke virket å ha noe problem med oss, men en annen flyvertinne sa uhøflig: «Vel, når hun ikke har dokumentasjon fra legen, så ...»

Jordan presiserer i teksten at hun ikke er forbannet på flyverten, men American Airlines-besetningen.

– Han ble tilkalt av crewet for å få meg fjernet fra flyet. Han var veldig hjelpsom og lei seg over hele situasjonen. Han prøvde å tale min sak.

– Ydmyket

Videre forteller småbarnsmoren at hun ikke fikk tilbake bagasjen hun hadde sjekket inn, men at flyverten hjalp henne med å fikse overnatting på hotell og flybillett hos et annet flyselskap.

– Jeg har aldri vært så ydmyket i hele mitt liv. Jeg har sendt flyselskapet en mail, og venter fortsatt på svar (...) Slutt å være ignorante og uvitende, ta deg tid til å høre å folk! Det burde ikke vært nødvendig å forklare meg selv.

På Facebook har Jordans hjertesukk blitt delt 3900 ganger, og i skrivende stund har omlag 5000 personer vist sin støtte.

Til TV 2 forteller tobarnsmoren at hun nå jobber med å spre bevissthet og oppmerksomhet omkring iktyose. På Instagram deler hun bilder fra livet med hudsykdommen.

Flyselskapet beklager

Saken har fått massiv omtale i amerikanske medier, og 3. mars kom flyselskapet på banen.

I en uttalelse til USA Today, beklager American Airlines hendelsen.

«Vårt mål er å skape innbydende omgivelser for alle våre kunder. Vi beklager til Flake og hennes sønn for det de opplevde på torsdag, og vårt team har påbegynt en etterforskning i saken.»

«Vårt kundesenter har snakket med henne direkte og oppgradert dem på alle American-flyvninger. Vi kommer også til å refundere pengene.»