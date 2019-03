– Jeg er veldig takknemlig og glad for tilliten fra valgkomiteen. Jeg ønsker å bidra til å skape et større engasjement for KrF fremover, og ser frem til å gå løs på oppgaven sammen med et sterkt KrF-lag, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Med seg i ledelsen får han Olaug Bollestad, som har fungert siden KrF-leder Knut Arild Hareide valgte å trekke seg etter på ha tapt kampen om retningsvalg, og Ingelin Noresjø som er leder i Nordland KrF.

– Anbefalingene fra partiet er svært tydelige på at Kjell Ingolf Ropstad bør bli ny partileder etter at Knut Arild Hareide valgte å fratre, sier valgkomiteens leder Solveig Ege Tengesdal. Hun er glad Ropstad har sagt seg villig til å overta etter at Olaug V. Bollestad har fungert som partileder fram til landsmøtet i slutten av april.

Ny KrF-ledelse skal velges på partiets landsmøte 26.–28. april i Stavanger.

Valgkomiteens innstilling: Partileder Kjell Ingolf Ropstad (Agder)



1. nestleder Olaug V. Bollestad (Rogaland)



2. nestleder Ingelin Noresjø (Nordland)



Sentralstyremedlem Erik Lunde (Oslo)



Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland (Agder)



Sentralstyremedlem Magne Supphellen (Hordaland)



Sentralstyremedlem Anders Tyvand (Vestfold)



Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug (Trøndelag)

Stor oppgave

Hvis KrF-landsmøtet som ventet slutter opp om Ropstad, overtar han et splittet og kriserammet parti. KrF gikk inn i Solberg-regjeringen i januar, men har ikke vært over sperregrensen på meningsmålingene siden oktober i fjor.

– De neste to og et halvt årene blir en kamp om KrFs overlevelse i norsk politikk, sa Dagens sjefredaktør Vebjørn Selbekk til NTB i februar.

Han var overbevist om at Ropstad blir applaudert inn som ny KrF-leder på landsmøtet.

– Det er en meget stor oppgave som faller på de relativt unge skuldrene til Kjell Ingolf Ropstad. Ingen KrF-leder i moderne tid har vel hatt en så tøff lederjobb som det Ropstad nå tar på seg, mener Selbekk.

Første nestleder og fungerende KrF-leder Olaug Bollestad ønsker å fortsette som nestleder i partiet. Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland og Erik Lunde fra Oslo har vært nevnt som mulige kandidater til den andre nestlederposten.

Splittende veivalg

Etter å ha hatt en samarbeidsavtale med Solberg-regjeringen i årene 2013-2017, ville ikke tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide inngå et tilsvarende samarbeid etter valget i 2017.

I stedet åpnet han i fjor høst for en opprivende intern prosess om KrFs politiske veivalg. Hans bok og en tale til partiets landsstyre i september ble startskuddet på en drøy måneds intens debatt om hvorvidt partiet skulle søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller dagens regjering.

Ropstad og Bollestad sto i spissen for den fløyen som ønsket samarbeid med dagens regjering, og det var denne delen av KrF som vant fram – med knapp margin. Da beslutningen om å gå inn i regjeringen ble godkjent av KrFs landsstyre, trakk Hareide seg som KrF-leder.

Etter sonderinger før jul og forhandlinger på nyåret gikk KrF i januar inn i regjeringen. Ropstad ble barne- og familieminister, mens Bollestad ble landbruks- og matminister

