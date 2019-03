Charlie Dan (22) vil aldri våkne igjen: Video viser sekundene som endret alt

Mens snøen laver ned utenfor, blir det vist sterke bilder fra en annen vinterdag i Nord-Troms tingrett.

Bilder fra 7. januar i år. Dagen som endret alt for Charlie Dan Lind (22).

Den litauiske vogntogsjåføren (56) forlot Tromsø litt før klokken 13 denne januarmandagen. Han satte kursen mot Nordkjosbotn. E8 var snødekt og isete og vogntogets dashkamera viser at det er snø i luften.

Videoen fra vogntogets kamera kan du se øverst i saken.

Klokken 13.45, like etter at han har passert Vollan, skjer det. Sjåføren får sleng på hengeren. Den kommer over i motsatt kjørefelt og smeller inn i fronten på Charlies Ford Focus.

Følelsesladet

Charlis mor gråter stille på tilhørerbenken, mens den tiltalte vogntogsjåføren kikker ned i gulvet.

MOR OG SØNN: Som alenemor for Charlie, hadde de to et svært sterkt bånd. I dag har Ramona Lind en av sine verste dager, når hun må vitne i retten mot sjåføren som frarøvet henne sønnen. Foto: Privat

– Jeg ber oppriktig om unnskyldning til han og familien for det som skjedde. Jeg er fryktelig lei meg, sier vogntogsjåføren og brister ut i gråt.

Den tiltalte sjåføren forklarer at like før tilhengeren på vogntoget hans smalt inn i Charlies bil, kjente han at hengeren begynte å gli på det glatte føret.

– Først bråbremset jeg, men da det ikke hjalp slapp jeg opp bremsen og forsøkte å rette opp bilen for å ikke kjøre av veien. Da så jeg to personbiler som kom kjørende mot meg. Like etter de passerte trekkvogna smalt det, sier vogntogsjåføren og kikker ned i bordplaten igjen.

Han hadde problemer med å stanse det 20 tonns tunge vogntoget, da det var svært glatt på stedet. Da han kom seg ut av førerhuset og så personbilen han hadde truffet, ble han forferdet.

– Bilen så forferdelig ut, sier yrkessjåføren.

Nektet straffskyld

Sjåføren er tiltalt etter straffelovens paragraf 280, for å ha forvoldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Statsadvokaten la ned påstand om fire måneder fengsel, og tap av føreretten i tre år. Dommen er klar neste uke.

I retten tirsdag nektet 56-åringen straffskyld for uaktsomt å ha for forvoldt skade. Men han erkjente derimot skyld for å ha overtrådt det generelle aktsomhetskravet i veitrafikkloven.

KRAFTIG KOLLISJON: Bilen til Charlie Dan Lind (22) ble fullstendig smadret etter kollisjonen vogntoget.

Den tiltalte sjåføren har kjørt vogntog i 26 år. De siste fem årene hovedsakelig i Skandinavia og da spesielt i Norge. Han mener han har god erfaring med norske veier, både sommer og vinter.

Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen ønsket å vite om vogntoget var riktig utrustet eller noe han burde ha gjort annerledes denne dagen.

– Jeg har tenkt veldig mye på det. Jeg burde kanskje ha stoppet og ventet på at været ble bedre. Kanskje jeg kunne ha bremset litt mer forsiktig da jeg merket at hengeren begynte å skli. Jeg vet ikke, sier 56-åringen.