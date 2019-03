Tviler på kjøpefest: – Verken planen, svaret eller fasit

På mandagens pressekonferanse varslet klubbens mektige president, Florentino Pérez, at de skal «jobbe mot en ny, gyllen generasjon».

Ifølge Miguel Delaney i Independent kommer Zidane til å få svimlende 3,4 milliarder kroner å rutte med på overgangsmarkedet.

Simen Stamsø-Møller tror imidlertid ikke at det dernest er sagt at «Los Blancos» kommer til å sprenge banken for å hente en ny superstjerne.

– Det er helt i luften. Det er ingen grunn til å tro at de kommer til verken å bruke svimlende mye penger, eller at de ikke skal gjøre noen ting, sier TV 2s fotballekspert.

Han minner om storklubbens noe tilbaketrukne overgangstrategi de siste årene.

– De har endret politikken radikalt de siste årene. De sluttet å hente «galácticos», og har heller investert i unge spillere som Vinícius. De har ikke valgt å hente en etablert verdensstjerne siden Gareth Bale, påpeker Stamsø-Møller.

Tror ikke på Hazard-overgang

Førstemann inn dørene på Santiago Bernabeu kan bli Eden Hazard. Ifølge Telegraph-journalisten Matt Law, som følger Chelsea svært tett, fornyet den spanske hovedstadsklubben interessen for stjernespilleren like før Zidane ble ansatt.

Hazard har bare ett år igjen av kontrakten, men Chelsea krever angivelig likevel i overkant av én milliard kroner for belgieren.

Og med en ny Real Madrid-manager inn, har det versert løse rykter om at fotballverdenens største stjerner kan være på vei inn.

– Jeg tviler sterkt på at de nå vil bruke to milliarder på Neymar eller halvannen på Hazard. Det avhenger så mye av at de skal levere. Begge to er godt inne blant verdens ti beste, kanskje fem beste, men jeg er fortsatt litt usikker på om Real Madrid kommer til å gidde å bruke så mye penger på så usikre kort. Da kan det godt tenkes at de heller bare vil utvikle og forvalte det de har, som har vært en suksess før denne sesongen, argumenterer Stamsø-Møller.

– Mer tenkelig enn Neymar og Mbappé

En spiller som kan frigjøre en plass i troppen, er Gareth Bale. TV 2s fotballekspert tror at waliseren kommer til å forsvinne i sommer.

– Det kan hende at om de får godt med penger for Bale, at de vil bruke dem på Hazard. Zidane var et av hans store idoler da han vokste opp. Hvis Hazard skal gå et annet sted, og avslutte karrieren i en enda større klubb, er ikke tidspunktet så aller verst til sommeren. Jeg ser på Hazard som mer tenkelig enn Neymar og Mbappé, sier han.

– Men ikke så tenkelig?