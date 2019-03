I ferd med å rakne for May – dette skjer hvis avtalen blir nedstemt

Nye elementer

I utgangspunktet samlet den britiske regjeringen seg bak en skilsmisseavtale mellom EU og Storbritannia allerede i november i fjor, men avtaleutkastet møtte mye motstand både blant Mays støttespillere og opponenter. Flere regjeringsmedlemmer gikk av fordi de ikke kunne stå inne for utkastet i november.

Hovedelementet i den nye enigheten er et såkalt «juridisk bindende instrument» med nye garantier om utmeldingsavtalens kontroversielle reserveløsning for irskegrensen.

Det er nemlig viktig at det er en sømløs grense mellom Irland og Nord-Irland. Trine Andersen forklarer det slik:

– Mellom Norge og Sverige har vi ikke en sømløs grense. Vi kjører gjennom en tollstasjon og da har man det som kalles en hard grense. Det er nettopp dét de vil unngå for en hver pris, det har med den skjøre freden i Nord-Irland å gjøre, sier hun og forklarer:

– Setter de opp en tollpost på grensen vil det kunne bli et terrormål.

Hvordan vil det gå?

Allerede før nyheten om at ERG og DUP meldte at de vil stemme mot avtalen tirsdag, sa Trine Andersen til TV 2 at hun tror det er lite trolig at May får gjennom avtalen i Underhuset.

– Men jeg tror det blir et mindre nederlag enn hun gikk på for to måneder siden, sa hun.

Andersen påpeker at May har en mindretallsregjering, og at mye dermed avhenger av de ti representantene fra DUP.

– DUP vurderte tirsdag ettermiddag fortsatt om de skal støtte avtalen eller ikke. Hvis de gir sin støtte vil det bli en dominoeffekt hvor flere av de som har ønsket å gå inn for en hard brexit-løsning eller å forlate EU uten en avtale, vil støtte forslaget, sier hun.

Nå ser det altså ut til at DUP kommer til å stemme mot avtalen. Men uansett om nordirene stemmer for, er statsministeren avhengig av at alle hennes egne stemmer for – dersom hun ikke skulle få hjelp av noen fra opposisjonen.

– Det er langt fra gitt at alle hennes egne stemmer for. Skal hun da få gjennom avtalen må hun ha hjelp fra noen Labour-representanter, sier Andersen før hun legger til:

– Hvis hun får gjennom avtalen sin i kveld kan vi nesten kalle det et politisk mirakel.