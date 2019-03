Det opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

– Politi og ambulanse er på adressen i forbindelse med at an person skal være stukket med en spiss gjenstand, skriver politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen fra AMK like før klokken 02.

– Dette har skjedd på en privatadresse. Vi har kontroll på begge parter i saken, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til TV 2 like før klokken 03.

Fornærmede, som er en mann i 50-åra, var våken da han ble fraktet til sykehus for behandling. Skadeomfanget er uklart, men det skal ikke være snakk om kritiske skader.

En kvinne i 40-åra er pågrepet for gjerningen og kjørt i arresten. Politiet har kontroll på den spisse gjenstanden som skal ha blitt brukt, men vil ikke gå ut med hva slags gjenstand det er snakk om.

Politiet har noe oversikt over hendelsesforløpet, og opplyser at de to har en nær relasjon. Det var ingen andre enn de to til stede i leiligheten, og det er dermed ingen vitner til hendelsen.