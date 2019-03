– Dreper mer enn 250.000 barn i året

Antallet forfalskede medisiner eller medisiner som er under forventet standard øker stadig, kommer det fram i en ny rapport publisert i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Bak rapporten står leger fra amerikanske myndigheter, universiteter og sykehus. De anslår at flere hundretusen personer dør hvert år som en følge av utviklingen.

Blant disse er minst 250.000 barn som årlig dør som følge av å ha tatt dårlige eller falske medisiner, skriver The Guardian.

Fant arsenikk og printerblekk

Rapporten viste at flesteparten av disse dødsfallene forekommer i land der behovet for medisiner er høyt og kvalitetskontrollen og reguleringen av bransjen er svak; forhold som gjør det enkelt for kriminelle gjenger og karteller å infiltrere markedet.

Ofte blir de ikke møtt med strengere straffer enn bøter eller mindre fengselsstraffer.

– Dommene er en smekk på lanken, men vi snakker om drap gjennom falske medisiner her, sier Joel Breman, en av legene bak rapporten, til CNN.

Men det er ikke bare kriminelle som står bak de falske medisinene. På markedet i disse landene er det også flere lavkvalitets-medisiner som mangler tilstrekkelig med aktive ingredienser for å fungere skikkelig, eller som ikke løser seg opp på en ordentlig måte når de tas.

Tre typer «falske» medisiner Verdens Helseorganisasjon har definert tre typer falske medisiner eller medisiner som holder lav standard: Forfalskede medisinske produkter: Medisiner der det intensjonelt feilinformeres om identitet, sammensetning eller hvor den kommer fra. Medisinske produkter med lav standard: Regulerte medisiner som på en eller annen måte ikke møter spesifikasjons- eller standardkravene. Uregistrerte eller ulisensierte medisinske produkter: Medisiner som ikke er testet eller godkjente.

Dårlig produksjon har ofte skylden, mens andre medisiner blir solgt etter utløpsdato eller har blitt lagret under dårlige forhold.

Tester av de falske medisinene har avdekket falske eller ineffektive kopier av en rekke forskjellige typer medisiner, blant annet medisiner mot malaria, kreft, hjerteproblemer og antibiotika.

Mange av disse ble funnet i Kina og India, og har vist seg å inneholder alt fra printerblekk til maling og arsenikk.

Markant økning

Legemiddelgiganten Pfizer har også vært med på å utvikle rapporten. Da de i 2008 undersøkte omfanget av falske medisiner, avdekket de 29 falske produkter i totalt 75 land.

I 2018 avdekket de 95 falske produkter i 113 land.

Økningen er markant, og rammer spesielt land med lav eller medium inntekt. Der er opp mot 10 prosent av medisinene av lav kvalitet eller rett og slett falske, og koster disse landene opp mot 1700 milliarder norske kroner i året.

– Vårt fokus har vært og er fortsatt på fattige land, ettersom de har lav kontroll og en høy sykdomsbyrde, sier Breman.

– En offentlig helsekrise

Legene bak rapporten beskriver utviklingen som en «offentlig helsekrise». På toppen av den direkte skaden de falske medisinene forårsaker, bidrar de også til antimikrobiell resistens, som fører til en økning av superbakterier.