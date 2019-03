Mandag kom den overraskende meldingen om at Zinedine Zidane er tilbake som trener i Real Madrid, ni måneder etter at han ga seg.

Ifølge spansk presse er Zidane nå lovet å få gjennomføre den overhalingen av stallen som han ikke fikk gjennomslag for forrige sommer, og som førte til at han trakk seg.

Klubbpresident Florentino Perez fikk spørsmål om Kylian Mbappé er en av spillerne som Real Madrid kan hente denne sommeren.

– Zidane er fransk, kanskje han kan gjøre noe med Mbappé, svarte Perez, og lo ifølge AS.

– Akkurat nå konsentrerer vi oss om å avslutte sesongen godt, og å begynne forberedelsene til neste sesong.

Han fikk også spørsmål om hvem han ville velge av Neymar og Mbappé.

– Begge...

Store summer i omløp



Ifølge Miguel Delaney i The Independent er Zidane lovet rundt 3,4 milliarder kroner til spillerkjøp.



Ingen av de spanske mediene som normalt er tettest på Real Madrid har meldt noe om sum.

Det er imidlertid bre enighet om at det blir endringer og at flere spillere, som Gareth Bale, som ikke hadde et godt forhold til Zidane på slutten av hans forrige opphold, vil bli solgt.

Også Guillem Balague tror på store omveltninger i Real Madrid – og nevner blant andre Eden Hazard og Christian Eriksen som svært aktuelle.

Lykkelig trener

Zidane selv, som skal ha fått forsikringer om at han får det hele og fulle sportslige ansvaret, ville ikke svare på spørsmål om spilleroverganger.

– Jeg er lykkelig over å være hjemme. Jeg vil få klubben tilbake dit den hører hjemme, sier Zidane.

– Jeg har fulgt det hele fra utsiden, men jeg følte som jeg var en del av det, for dette var mine spillere. Jeg er ikke fornøyd med hvordan ting har gått her i klubben, og jeg vet at spillerne føler det samme.

Angrer ikke

Han har signert en kontrakt ut sesongen 2022, og forteller at han elsker klubben og at han føler seg sterkt knyttet til den.

– Da jeg forlot klubben, var det fordi jeg trengte å forlate klubben.

– Jeg tror spillerne trengte det, fordi de hadde vunnet alt. De hadde vunnet hver eneste tittel og det krevde en endring da. Nå har jeg valgt å vende tilbake, fordi presidenten ringte meg.

Zidane tar kontroll over treningen fra tirsdag, og har sin første kamp som trener i denne perioden mot Celta Vigo på lørdag.