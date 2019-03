En person en sendt til sykehuset med alvorlige skader etter knivstikking i Asker.

Politiet opplyser at den fornærmede er en mann i 20-årene.

– Vi fikk melding fra en nabo om at en mann hadde blitt stukket med kniv i en leilighet. Vi har ikke funnet noen kniv per nå, men skadene på fornærmede tilsier at det har vært brukt en spiss gjenstand, opplyste operasjonsleder Line Skott til TV 2.

Mannen har blitt sendt til sykehus for behandling. Ifølge politiet er fornærmede alvorlig skadet, men skal være stabil.

Flere personer er sett løpende fra stedet.

– Seks til syv personer er observert løpende fra stedet. Vi har ennå lite beskrivelser av personene, men vi jobber med å avhøre vitner på stedet, sa Skott.

Vitner på stedet opplyser til TV 2 at gjerningsmennene trolig skal ha vært under 18 år.

Ifølge politiet er det foreløpig usikkert om hendelsen skjedde inne i leiligheten eller i gangen rett utenfor, det har blitt funnet blodspor begge steder.

Krimvakt er sendt ut for å undersøke åstedet. Politiet leter med store styrker etter gjerningpersonene.