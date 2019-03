– Det er ubeskrivelig å få en slik beskjed

Nå, vel to måneder etter ulykken, flakker Charlies øyne der han ligger i sykehussengen. Men legene er tydelige. Testene tilsier at det ikke er noe hjerneaktivitet, på grunn av de store hodeskadene han pådro seg i kollisjonen.

– For Charlie har det alltid vært enten 100 prosent eller ingenting. Derfor vet jeg at han hadde hatet å ligge her i vegetativ tilstand og vite at han aldri kommer til å våkne igjen, sier moren og tørker en tåre mens hun kikker bort på sønnen som bader i lyset fra den skarpe vårsola.

Kampen

Mens Ramona kjemper med sorgen og fortvilelsen, har det bygd seg opp et sinne hos henne. Ikke mot vogntogsjåføren. Men et sinne mot de som sitter med makten. De som ser alle ulykkene som dreper uskyldige liv på norske veier.

– Om ikke jeg, som sitter midt oppi det, skal kjempe denne kampen, hvem skal gjøre det da, spør hun.

Det har blitt et stort fokus på de mange ulykkene med vogntog på norske veier i vinter. Folk takker Ramona for at hun makter å ta kampen. Selv blir hun flau når folk takker henne, for hun føler ikke hun har fått til noe som helst.

– Ministrene kan ikke bare prate om at det skal bli bedre. Det er nødt til å komme en regelendring. Det er ikke bare vogntogsjåførene som må straffes når det skjer en ulykke. På tiltalebenken i Nord-Troms tingrett i dag skulle det ikke bare sittet én sjåfør. Der skulle det også ha vært transportselskap som hyrer inn billig utenlands arbeidskraft uten verken utstyr eller kunnskap til å kjøre på norske veier, sier Ramona.

Og det er mange som er enige med henne.

Nylig kom Rødt-leder, Bjørnar Moxnes, med et representantforslag der han ba Stortinget ta affære og sette inn hyppigere kontroller og strengere sanksjoner for å få bukt med livsfarlige vogntog på norske veier.

– Transportører kan utnytte underbetalte utenlandske sjåfører og kalkulere med å bruke vogntog og utstyr med for lav sikkerhet fordi det gir økt lønnsomhet i et for dårlig kontrollert marked. Det går ut over trafikksikkerheten på norske veier. De som rammes av dette, er vanlige folk, som kan få 30 tonn mot seg i en kollisjon, skriver Moxnes i forslaget.

– Skremmende

Gjensidige har sett nærmere på statistikkene over kollisjoner forårsaket av vogntog på norske veier. De ble overrasket da de oppdaget at rundt 80 prosent av ulykkene hvor vogntog var involvert, så hadde den utenlandske vogntogsjåføren skylden.

– Jeg sperret øynene opp da tallene kom. 80 prosent var både høyere enn forventet, men også skremmende sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad til TV 2.

Gjensidige har de siste årene registrert 170-200 uhell årlig mellom norske bilister og utenlandsk tungtransport. Og selskapets egne tall tilsier at det for hele forsikringsbransjen er rundt 1000 trafikkulykker årlig mellom norske bilister og utenlandsk tungtransport.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har også publisert en rapport som viser at utenlandsk tungtransport har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker sammenlignet med norske tunge godsbiler, og dobbelt så stor risiko for møteulykker.

– En stor belastning

Selv om mange ønsker en endring i regelverket, slik at det også transportørene blir bøtelagt og straffet når det skjer en ulykke, er det per i dag bare vogntogsjåføren som sitter på tiltalebenken.​

I Nord-Troms tingrett er det også en vanskelig dag for en 56 år gammel litauisk vogntogsjåfør.

Den tiltalte sjåførens forsvarer, Ulf Egil Hansen, sier at hans klient har det forferdelig, men er forberedt på at saken kommer opp.

– Det er en stor belastning for han å vite at han har forårsaket en så stor ulykke, der en ung mann er skadet for livet, sier Hansen.

Hansen sier at det også er en ekstrabelastning at han har en familie i hjemlandet som han skal forsørge.

Påtalemyndigheten prioriterte denne saken, for å få den avgjort før varetektsfengslesperioden var over, dette for å forhindre at sjåføren reiste fra landet før saken kom opp for retten.