Kommunesjefen voldtok kollega – beholdt topplønn da han havnet i fengsel

TV 2 har fått innsyn i dokumenter som viser hvilke avtaler som ble inngått mellom rådmannen og kommunen i tiden etter at han ble siktet for å ha forgrepet seg på en kollega.

Overgrepet skjedde et sted i Nord-Norge natt til 7. i juni i 2014. Rådmannen og en annen mannlig mellomleder i kommunen var på nachspiel da sistnevnte våknet av at rådmannen, som var hans overordnede, forgrep seg på ham.

Avtalene mellom rådmannen og kommunen viser at rådmannen ble fritatt fra arbeidsplikten ni dager etter at overgrepet fant sted. Begrunnelsen for fritaket var at han var «siktet for et mulig straffbart forhold». Han fikk beholde lønna selv om han ble fritatt fra arbeidsplikten.

Ingen forbehold

Fritaket varte frem til 10. november i 2014, fire måneder etter at overgrepet skjedde. Da ble det avholdt et drøftingsmøte, der kommunens politiske ledelse og rådmannen inngikk en avtale.

TV 2 er i besittelse av dokumentet der følgende ble avtalt: Rådmannen fikk fortsette i kommunen, men i en jobb som rådgiver. Samtidig fikk han beholde lønna han hadde i stillingen som rådmann. Etterlønnsavtalen varte i 13 måneder, frem til 31. desember i 2015.

Møtet ble avholdt 10. november 2014. Tre og en halv uke i forveien hadde rådmannen fått forkynt tiltalen for voldtekt. Det betyr at saken var ferdig etterforsket, og at påtalemyndigheten mente å kunne bevise for retten at overgrepet hadde funnet sted.

Avtalen ble likevel godkjent av kommunestyret.

I lønnsavtalen tas det ikke forbehold om hva som skulle skje dersom rådmannen ble dømt. TV 2 er kjent med at dette ble drøftet.

Fikk begrensninger

Den første rettssaken mot rådmannen gikk i tingretten i januar i 2015, to måneder etter at avtalen ble inngått. Han nektet straffskyld og viste blant annet til at han hadde drukket alkohol sammenhengende i tolv timer forut for hendelsen. Retten la imidlertid vekt på offerets forklaring og DNA-funn.

Rådmannen ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder. Halvannen uke etter at dommen falt, ble referatet fra møtet om mannens lønnsavtale gjennomlest og signert.

Av referatet fremgår det også at rådmannen, som på dette tidspunktet fra flyttet til en stilling som rådgiver, fikk visse begrensninger i tilgangen til kommunens datasystemer.

Anket dommen

Dommen fra tingretten ble anket, men i mai opprettholdt lagmannsretten dommen. Rådmannen måtte i tillegg betale offeret 150.000 kroner i erstatning.