Brexit-fristen løper ut i kveld – forhandlingene i kritisk fase

Storbritannias statsminister Theresa May reiser til Strasbourg for å forsøke å hale i land en enighet med EU før tirsdagens brexitavstemning i Underhuset.

Statsministeren er på vei til Strasbourg for å møte EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker, bekrefter Mays talsperson mandag kveld.

Møtet finner sted klokka 21 norsk tid.

Håpet er at de to skal rekke å legge fram en enighet i tide til avstemningen om utmeldingsavtalen som er planlagt i Underhuset tirsdag kveld.

– Forhandlingene er nå i en kritisk fase, sa statssekretær Robin Walker i det britiske brexitdepartementet da han oppdaterte de folkevalgte i Underhuset om situasjonen tidligere mandag.

Hektisk diplomati

Forhandlerne hadde opprinnelig håpt at det skulle la seg gjøre å sette to streker under svaret allerede mandag morgen.

I stedet fortsatte det hektiske diplomatiet gjennom dagen, med nye utviklinger nærmest fra minutt til minutt.

Men tida er knapp. Den britiske regjeringen må nemlig legge et vedtaksforslag fram for Underhuset innen dagens møte heves klokka 23.30 norsk tid mandag kveld for at tirsdagens avstemningen skal kunne gjennomføres som planlagt.

Fastlåst

På britisk side ble situasjonen beskrevet som «fastlåst» mandag formiddag, etter mislykkede forhandlinger i helgen.

May snakket med Juncker på telefon både søndag og mandag for å forsøke å få løst opp i flokene.

Men budskapet fra Brussel er at det nå er britiske folkevalgte May må forhandle med, ikke EU.

– Underhuset har et sett med viktige beslutninger å ta, sier EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

Tilleggsdokument

Det EU og Storbritannia forhandler om, er et nytt tillegg til utmeldingsavtalen.

Dette tillegget er ment å berolige britiske folkevalgte om avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa, som May ser på som hovedgrunnen til at et knusende flertall sa nei til avtalen da den kom opp til avstemning for første gang i januar.

Men EU og Storbritannia har stått langt fra hverandre i diskusjonene.

Ambassadører fra EUs medlemsland ble oppdatert om situasjonen mandag formiddag. EUs forhandlingsleder Michel Barnier var svært ordknapp da han kom ut fra møtet. Ifølge ham er forhandlingene en «pågående prosess».

– Jeg vil ikke gi noen kommentarer, sa Barnier da han hastet forbi de frammøtte journalistene.

Overveier plan B

Uten enighet regnes det som overveiende sannsynlig at utmeldingsavtalen vil bli stemt ned på nytt.