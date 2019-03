Sarpsborg melder i en pressemelding at de har signert Boubacar Konte på en fireårsavtale.

De beskriver 18-åringen fra Mali som et mega- og et kjempetalent, og hevder å ha slått klubber fra Frankrike, Tyskland, Russland og Spania i kampen om Konte.

– Det har vært enorm rift om Konte. Bare i dag har en stor, tysk klubb vært på banen for å sikre seg signaturen hans, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Han skal være rask og teknisk begavet, og en av hovedgrunnene til at valget falt på Sarpsborg er at han vil gå samme rute som Krépin Diatta.

Diatta ble i januar i fjor solgt for over 25 millioner kroner til belgiske Club Brugge, etter bare en sesong i Sarpsborg.

– Jeg visste ikke så veldig mye om Sarpsborg og Norge før nylig, men etter å ha blitt lagt fram et godt opplegg, er jeg trygg på at dette kommer til å bli veldig bra. Her kan jeg utvikle meg i fred og ro. Jeg gleder meg, sier 18-åringen i pressemeldingen.

– Vi tror og håper Konte er på samme nivå som Krépin Diatta. Han er en anvendelig spiller som kan bekle de seks øverste posisjonene i banen. Han er rask, teknisk og har et godt blikk for spillet, sier Berntsen.

I desember ble Konte kåret den beste spilleren i en U20-turnering i Togo, mens han nylig var en del av Malis U20-landslag som gikk til topps i afrikamesterskapet. Konte er nå tatt ut på U23-landslaget i en alder av 18 år., skriver Sarpsborg.