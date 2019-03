Før helgen kom nyheten om at Martin Ødegaard er ønsket av Ajax.

Den nederlandske storklubben skal ifølge rapportene være villige til å betale over 195 millioner kroner (20 millioner euro) for Ødegaard som nå spiller for Vitesse, på utlån fra Real Madrid.

20-åringen ler av prislappen.

– Beløpene i fotballverden er galskap. Det er for mye penger. Jeg føler ikke at jeg er verd det, sier Ødegaard til Voetbal Primeur.

– Jeg har fått det med meg, jeg leste om det i avisen, men jeg vet ikke om det er sant. Det er alltid mange rykter. Det må man håndtere, og det er en del av fotballen.

Må snakke med Real Madrid i sommer

Han sier han foreløpig har alt fokus på Vitesse, at agenten hans holder i kontakten med Real Madrid for øyeblikket.

– Jeg vil avslutte denne sesongen godt. I sommer må jeg snakke med Real Madrid og se hva de ønsker, så må vi ta en avgjørelse sammen. Ajax er en god klubb, men jeg vil ikke skape flere spekulasjoner.

Martin Ødegaard har imponert i Vitesse denne sesongen og troner øverst på listen over de yngste spillerne med ti eller flere scoringer og målgivende i Eresdivisie. Så langt i 2018/19-sesongen har nordmannen fem mål og seks assist.

Siden nyttår har den norske teknikeren skapt flest sjanser av alle i den nederlandske toppdivisjonen. Det blir lagt merke til.

– Kvalitetstegn

– Det har vært rykter om Ajax, og det er et kvalitetstegn i seg selv. Det er større klubber enn Vitesse som følger med. Han spiller ikke i en sånn klubb etter sommeren, det har jeg null tro på. Han blir plukket opp, enten av den største klubben i Nederland eller av en klubb i en større europeisk liga, sier Mathisen.

Han tror Ajax kan passe Ødegaard utmerket.

– Å få spilletid i Real Madrid blir ekstremt vanskelig, men skulle han dratt til Ajax og fått spille, hadde det vært eventyrlig.​

Positivt med Zidane tilbake

Mandag kom også meldingen om at en gammel kjenning av Ødegaard vil komme tilbake til Real Madrid som trener. Zinedine Zidane var nordmannens trener på B-laget Castilla da han kom til klubben.

Nå er Zidane ifølge spanske medier klar for en retur til trenerjobben etter at han trakk seg i sommer.

– Det kan absolutt ha noe å si for Martin Ødegaard. Det er i alle fall ikke negativt for ham, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

– En del av de spillerne som han spilte for reservelaget med Real Madrid under Zidane, har gått hen og blitt mer eller mindre etablerte a-lagsspillere. Hvis Ødegaard kommer tilbake i god form til sommeren, og Zidane ser den utviklingen som vi har sett i nederlandsk liga så kan han tenke at her er det enda mer å få ut enn hva han kanskje trodde sist. Da så det ut som Ødegaard hadde stagnert litt, men nå i det siste har det sett bedre ut.​