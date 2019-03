Plutselig blir den idylliske skituren et livsfarlig drama

– Jeg skulle kjøre en litt bratt linje. Når jeg kjørte ut i toppen av partiet så jeg at snøen under meg slo sprekker. Deretter hørte jeg et lite brak og snøen begynte på bevege seg, forteller Klette til Avisa Nordland.

21-åringen hadde utløst et snøskred, men ble til alt hell stående igjen i bruddkanten. Overfor TV 2 innrømmer at han at han ble skremt av det som skjedde.

– Jeg klarte å holde roen, men i ettertid har det vært veldig mange inntrykk. Det er en skremmende opplevelse. I ettertid har jeg tenkt mye på at dette er noe jeg ikke vil oppleve igjen, sier Klette til TV 2.

Se hendelsen øverst og se hele reportasjen i 21 Nyhetene på TV 2.

Avviser dumdristighet

TOK SJANSEN: Martin Klette innrømmer at de kunne vurdert faren bedre. Foto: Andreas Dahlmo.

Han og kameratgjengen var klar over den store skredfaren. Likevel valgte de å dra på topptur på Ronesfjellet i Meløy i Nordland, også fordi været bød på sol fra skyfri himmel.

– Mange vil nok mene at det var dumdristig det dere gjorde. Hva tenker du om det?

– Det er en måte å si det på, men jeg føler ikke det selv. Sett i ettertid så kunne jeg ha tatt bedre vurderinger der og da. Vi prøver så langt vi kan å unngå å havne i slike situasjoner, man er nesten nødt til å godta at det er en del av det. Jeg prøver å være så sikker som mulig på at det ikke skal skje, selv om man aldri kan forsikre seg om at det kan gå et skred, sier Martin Klette.

HERLIG, MEN FARLIG: Dette bildet av Martin Klette vise drømmeforholdene på Ronesfjellet i Meløy lørdag. Foto: Privat.

I helga mistet to skikjørere livet etter å ha blitt tatt av snøskred. En mann i 50-årene fra Ørsta på Sunnmøre ble tatt av en skred ved fjellet Brunstadhornet. På grunn av dårlig vær og skredfare ble han først hentet ut av området mandag ettermiddag.

Og på søndag omkom Torstein Hagen (22) fra Nord-Østerdal etter at han ble tatt av et skred på Grytøya i Sør-Troms. Han ble gravd frem av turkamerater og fraktet til UNN i helikopter, men døde på sykehuset natt til mandag.

Hittil i år har sju personer mistet livet i snøskred. Ifølge NGI er dette den dødeligste vinteren på fem år.

Lett å ta feil

I tillegg var det nære på at flere ble tatt av skred i helga. Bare i Møre og Romsdal utløste skikjørere seks ulike snøskred – til tross for at NVE og Varsom.no gikk ut med klare advarsler om stor snøskredfare.

– Det er viktig for folk å planlegge turen ut fra forholdene og ikke ut fra turmålet. Først av alt må man begynne med å sette seg inn i skredvarsel, været og de faktorene vi ikke kan påvirke. Så kan vi velge den turen vi kan gå og ikke bestemme seg for tur og deretter se på været. Da er det lettere å ta feil beslutning, sier skiguide Oscar Almgren i Uteguiden til TV 2.