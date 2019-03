Det skriver både Cope, La Sexta og Marca. Informasjonen får også støtte fra den kjente journalisten Guillem Balague.

En offentliggjøring er ventet etter styremøtet i Real Madrid senere mandag.

Dette kan bety en større endring i måten klubben drives på, og også en heftig overgangssommer.

– Dette kan bety at det blir vanskelig for Gareth Bale. Han hadde ikke et godt forhold til Zidane mot slutten, sier Guillem Balague på sin Twitter-konto.

– Sergio Ramos vil få sin autoritet styrket. Zidane vil også ha Eden Hazard og kanskje også Christian Eriksen. Zidane vil bli gitt den sportslige autoriteten. Det meste av det det som han foreslo i sommer, men som Florentino Perez ikke ville gjøre, vil bli gjort nå. Han kommer inn med idéen om ikke bare å trene laget, men også håndtere avgjørelsene rundt førstelaget til Real Madrid. Fascinerende dager er foran oss.

Ifølge Marca vil Zidane signere en kontrakt ut sesongen 2021/2022.

Suksessrik

Zidane trente den spanske hovedstadsklubben fra 2016 til 2018 og vant Champions League i alle tre sesongene.

Det kom som en overraskelse på de fleste da den franske legenden ga seg foran denne sesongen, men nå skal han altså få de fleste av fullmaktene som han krevde før han trakk seg.

Zidane hadde også en lang spillerkarriere med Real Madrid, og vant også Champions League som spiller der i 2001/2002. Han trente også Real Madrid Castilla da Martin Ødegaard kom til klubben i 2016.

Sa farvel

Julen Lopetegui tok over, men fikk ikke sving på sakene og fikk sparken allerede i slutten av oktober.

B-lagstrener Santiago Solari ble forfremmet til A-laget, men etter det ydmykende nederlaget for Ajax i Champions League forrige uke er klubben i realiteten uten sjanser til å vinne noe denne sesongen.

Da hjalp det lite at Real Madrid slo Valladolid 4-1 borte søndag.

Solari sa farvel til alle på treningsfeltet mandag morgen, skriver Marca, selv om han trolig kommer til å fortsette i klubben i en eller annen rolle.

Tidligere Real Madrid-trener José Mourinho har også vært nevnt som en kandidat til jobben, men Zidane er altså blitt foretrukket foran den tidligere Porto, Chelsea, Inter og Manchester United-sjefen.

Ramos tar ansvaret

Tidligere mandag kom Sergio Ramos med en lang rekke uttalelser på sin Twitter-konto, der han tok ansvar for situasjonen klubben er i.

– Som fotballspillere liker vi å snakke med beina på banen, men denne sesongen går ikke den veien. Hendelsene i det siste har vært katastrofale, og jeg gjemmer meg ikke. Vi gjemmer oss ikke. Vi spillere er ansvarlige og jeg, som kaptein, mer enn noen, skrev han.