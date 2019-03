Mandag ble en mann i 20-årene bekreftet død etter et snøskred på Grytøya utenfor Harstad. Det var det fjerde dødelige skredet hittil i vinter, og det sjuende dødsfallet.

Skredsesongen er ennå ikke over, og det er fortsatt fare for at tallet kan øke, sier Håkon Heyerdahl i Norges Geotekniske institutt (NGI) til NTB.

– Det er tidlig i mars, og skredsesongen er definitivt ikke over ennå, sier han.

– Utover mot april/mai pleier snødekket å synke litt sammen og bli fastere. Men landet er veldig langt, det er fortsatt vinter i fjellet, og får vi et snøvær med 15–20 centimeter fersk snø kan det plutselig bli mer skredfare igjen, fortsetter Heyerdahl.

NGI har siden 1972 registrert dødsulykker i forbindelse med snøskred i Norge. Tallene viser at litt over fem personer i snitt mister livet i slike hendelser hvert år.

2018/19 ligger over normalen, men fortsatt et godt stykke under vinteren 1985/1986 da hele 22 mennesker mistet livet.

Heyerdahl sier tilfeldigheter er en stor del av forklaringen på hvorfor denne skredsesongen er blant de dødeligste de siste årene. I år gir den alvorlige skredulykken i Tamokdalen et stort utslag i tallene.

– Som regel er det bare en håndfull skredhendelser som blir dødsulykker, så en stor enkelthendelse slår voldsomt ut i statistikken. Derfor er det vanskelig å bruke disse tallene til å si noe om hvor ille skredsesongen har vært, understreker Heyerdahl.

