I midten av september i fjor høst rykket politiet i Trondheim ut til en leilighet i Prinsens gate, midt i sentrum av byen.

Der fant de tre hardt skadde ungdommer.

Én person ble erklært død på stedet, mens de to andre ble fraktet til St. Olavs hospital.

Flyktet fra krig

Der ble den ene erklært død umiddelbart etter at han ankom sykehuset, og tredjemann ble operert.

Han ble senere skrevet ut fra sykehuset.

Det var to tenåringer, en 19-åring og en 17-åring som ble drept i leiligheten. De to kom til Trondheim som enslige, mindreårige flyktninger etter å ha flyktet fra krigen i hjemlandet.

Gjerningspersonen, også han flyktning fra Afghanistan, rømte fra leiligheten etter drapene. Politiet lokaliserte gjerningsmannen på jernbanestasjonen i Trondheim, og da forsøkte han å stikke seg selv gjentatte ganger i magen.

To drap og drapsforsøk

Politiet besluttet derfor å skyte han i foten, og kort tid etter ble han pågrepet. Dagen etter drapet ble gjerningsmannen siktet for to forsettlige drap.

I tiltalen kommer det frem at 18-åringen tiltales for overtredelse av straffeloven paragraf 275, for å ha drept en annen. Han er også tiltalt for drapsforsøk på en tredje person som klarte å rømme fra leiligheten.

Påtalemyndigheten skriver i tiltalen at gjerningsmannen var psykotisk under drapene, og legger derfor ned påstand om at 18-åringen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Ifølge tiltalen brukte gjerningsmannen kniv og hammer i drapene. Begge ofrene ble påført flere slag mot hodet, samt flere knivstikk.

Kniv og hammer

Det 19 år gamle offeret døde som følge av stikkskader i brystet, og 17-åringen døde som følge av hodeskadene han ble påført.

Den tredje personen som var til stede i leiligheten ble slått i hodet med en hammer. Han klarte å rømme fra leiligheten.

Offeret sin bistandsadvokat, Sigrun Dybvad, sier til TV 2 at hennes klient har vært utsatt for en svært dramatisk straffbar handling.

– Han mistet to av sine nærmeste venner, så det er klart at dette påvirker livet hans, sier hun.

– Svært alvorlig

Dybvad opplyser at den 18 år gamle gutten skal vitne i saken.

– Min klient kommer til å være godt forberedt, og for han blir det bra å bli ferdig med rettssaken, sier advokaten.



Statsadvokat Kaia Strandjord skal være aktor under saken. Hun sier til TV 2 at dette er en svært alvorlig sak.

– Dette er en sak hvor vi har to drap og et drapsforsøk. Det er ikke ofte vi har det i Trøndelag eller i Norge, sier hun.

På grunn av sakens innhold er det besluttet at rettssaken vil ha aldersgrense 18 år.

– Denne saken er spesiell fordi ofrene er så unge. Da er det naturlig at innholdet i saken tiltrekkes et ungt publikum, sier Strandjord.

Rettsaken starter i Sør-Trøndelag tingrett mandag i neste uke. Det er satt av ni dager til saken.