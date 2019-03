Manchester (TV 2): Tirsdag møtes Manchester City og Schalke 04 for å kjempe om avansement til kvartfinalene i Champions League. City vant første oppgjør i Tyskland 3-2.

Det er ingen tvil om at suksess i Europa er viktig for de lyseblå. På de siste åtte årene har klubben vunnet Premier League tre ganger, senest forrige sesong med historiske 100 poeng. Men i Mesterligaen har de ennå til gode å lykkes.

En semifinale i 2015/16 sesongen er så langt deres beste resultat.

– Vi er som tenåringer å regne i Champions League. Ett trofé der vil ikke forandre Manchester Citys status i Europa, sier Guardiola på mandagens pressekonferanse, og sikter til at de har en lang vei å gå før de kan sammenligne seg med storklubber som for eksempel Barcelona i Champions League.

Den spanske klubben har vunnet turneringen fem ganger, hvor av to av triumfene kom under Guardiolas ledelse.

– Vi må tørre å drømme og utfordre oss selv. Vi har fremdeles mer å gå på. Vi vil gjerne vinne Champions League, men det vil alle de andre gjenværende lagene også. Det er utrolig vanskelig å vinne denne turneringen, sier Guardiola.

Til stede på pressekonferansen var også lkay Gündogan.

– Om vi skal kunne si at vi er det beste laget i Europa, må vi vinne Champions League. Vi føler at vi er veldig gode, men nå må vi bevise det gjennom resultatene og gå så langt som mulig i Mesterligaen. Vår største fordel er den kvaliteten vi kan hente fra benken hver enste kamp. Det viser styrken vi har i laget og at vi skal være med å kjempe om alle titlene vi har mulighet til å vinne denne sesongen, sier Gündogan. .

Den tyske midtbanespillerens kontrakt med Manchester City går ut etter neste sesong og Gündogan har enda ikke bestemt seg for fremtiden. På spørsmål om han kommer til å forlenge med City, ville Gündogan holde alle muligheter åpne.

– Jeg er 28 år gammel nå. Den neste kontrakten jeg signerer vil kanskje bestemme hvor jeg avslutter karrièren min. Dette er en personlig avgjørelse som jeg må ta. Om du ser på CV-en min vil dere se at jeg alltid er åpen for forandringer. Denne avgjørelsen er ikke krystallklar for meg akkurat nå. Fokuset her og nå er å spille så bra som overhodet mulig, så får vi heller sette oss ned og diskutere videre etter sesongen, varsler han.