Politiet har innhentet 6000 timer med videoovervåkning

Kryssjekker video mot teledata

Mens Åsted Norge er til stede denne dagen, jobber etterforskerne med å sjekke ut et tips om en rød bil som skal ha blitt observert ved Tom Hagens arbeidsplass, Futurum-bygget på morgenen, dagen før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt leder videoprosjektet som er en del av den omfattende etterforskningen i kidnappingssaken på Fjellhamar. Foto: Kristian Ervik / Åsted Norge

– Tipset går på en rød bil observert dagen i forkant, 30. oktober 2018. Her ser vi da en oversikt over alle røde biler som er loggført. Da kan vi gå inn og sjekke tipset ved å se på videoene vi har innhentet, forteller Berge og viser en database.

ETTERLYST: Denne mannen ble filmet utenfor Tom Hagens arbeidsplass på Lørenskog samme morgen som forsvinningen. Han er ikke identifisert og fortsatt interessant for politiet. Foto: Politiet / NTB scanpix Foto: Politiet

Berge peker og viser mens bildene fra Futurum-bygget ruller over skjermen.

– Her ser vi at det kommer en en rød bil her, vi undersøker den nærmere og vi ser at den ikke er aktuell opp mot det tipset, forklarer Berge.

Materialet i videoprosjektet kan kryssjekkes opp mot andre opplysninger i saken som for eksempel teledata.

– Teledata kan for eksempel knyttes opp mot videoprosjektet. Det er noe vi for eksempel gjør i forbindelse med mannen som ble observert utenfor Futurum-bygget.

– Men vet dere hva dere ser etter?​

– Det er nettopp det som er utfordringen. Hva ser jeg etter? Det er selvsagt interessant for oss hvilke biler som er nærme Sloraveien 4, hvilken vei og retning de tar. Noen ganger følger vi det. Men i mange tilfeller vet vi ikke hva vi ser etter.