Slår alarm når dronene nærmer seg rullebanen

Dronepiloter som ignorerer flyforbudsonen ved lufthavnene er et økende problem.

Det er ulovlig å fly nærmere enn fem kilometer fra flyplasser, med mindre noe annet er avtalt.

Langt fra alle forholder seg til disse reglene.

– Ytterste konsekvens er at dronene kan gi skader på et fly, slik at det faller ned, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad til TV 2.

På Stavanger lufthavn, Sola, har de de fått nok.

DRONEJEGER: Lufthavndirektør i Avinor, Anette Sigmundstad, ved Stavanger lufthavn, har fått nok av droner på rullebanene.

– Avhengig av størrelse på flyene kan en regne seg fram til hvor mange menneskekliv som kan gå tapt i en sånn situasjon, sier hun.

Avinor har nå satt opp en radar som gjør utslag dersom uvedkommende er på vei inn til flyplassen.

– Den har en funksjon som gjør at den detekterer mindre gjenstander. Når droner flyr innenfor forbudssonen kommer det opp på en skjerm, og vi har mulighet til å spore den som opererer dronen, sier hun.

Stengte rullebaner

Senest i helgen fikk politiet melding om en drone som hadde forvillet seg inn på lufthavnen.

Ifølge Solabladet var dronen nær én av rullebanene, men flytrafikken ble ikke påvirket av hendelsen.

De har ikke sluppet like heldig unna tidligere.

Ved to anledninger har all lufttrafikk på Sola blitt stanset som følge av ulovlig flyvning, skriver Stavanger Aftenblad, og på nyttårsaften ble det full stopp i Tromsø.​

I 2018 førte droner til stengte rullebaner på syv norske flyplasser. Ifølge Luftfartstilsynet var det totalt 37 tilfeller med ulovlig flyvning nær flyplasser i løpet av året som gikk. En markant økning fra 2017.

– Det koster enormt, både for flyselskapene og for operatørene ved lufthavnene, sier Bente Heggedal Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.