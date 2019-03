Hadde kun seks spillere på trening: – Ikke optimalt

Det var først mandag Lillestrøm kunne begynne å forberede seg til møtet med Barcelona med samtlige spillere på trening.

I den norske troppen til Algarve Cup, som landslagsjentene vant, var det hele ni Lillestrøm-spillere. På trening i LSK-hallen var det kun seks spillere som deltok.

– Det ideelle er å ha alle tilgjengelig, men Algarve-cupen har vi visst om lenge og det får vi ikke gjort noe med. Vi har brukt lite energi på det, og heller prøvd å skape den beste treningsuka for dem som var hjemme, sier hovedtrener Hege Riise.

– Ikke optimalt

Fjorårets serie- og cupmester slo først ut russiske Zvezda 2005 Perm i 16-delsfinalen, før en 2-0 seier mot Brøndby i København sendte Lillestrøm til kvartfinalen med 3-1 sammenlagt.

Nå venter Barcelona. TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener at laget burde hatt mer tid sammen før en så viktig kamp.

– Den treningshverdagen de får når halve laget er borte, selv om de gjør det beste ut av det, er ikke optimal, sier Gulbrandsen.

Guro Reiten, som var med til Portugal, ser ikke problemet Gulbrandsen beskriver.

– Sånn er det å være i Lillestrøm. Vi er vant til at de fleste er på landslagssamling, og derfor er det et stort fokus på å bruke de ukene vi har sammen godt, sier Guro Reiten.

Bra med internasjonal motstand

Selv om Lillestrøm-spillerne trener i forskjellige land, har Ingrid Syrstad Engen troen på avansement.

– Vi går for semifinale i Champions League, og på vårt beste tror jeg alt er mulig. Vi er mye borte, og har sånn sett fått få sammenhengende uker sammen, men vi jobber jo med samspillet oss i mellom her også. Vi er trygge på hverandre og tror det skal gå bra, sa Engen til TV 2 da hun ble konfrontert med problemstillingen under Algarve Cup.

De tankene deles også av LSK-kaptein Ingrid Moe Wold.

– De andre som er igjen hjemme jobber veldig godt, de får mange repetisjoner og terping på det de jobber med, så jeg er ikke bekymret for det. Og vi får jo internasjonal motstand her, og et tempo og et trøkk å ta med oss hjem før vi møter Barcelona. Så jeg tenker at det er veldig positivt, sa Wold.

Emilie Haavi fokuserer også på det positive i å ha møtt internasjonal motstand, i form av Danmark, Kina og Polen i den suksessfulle Algarve Cup-turneringen.