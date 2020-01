Dette er noe av det mest næringsrike du kan spise

En felles betegnelse er makroalger.

Taren er under vann hele tiden, tang er i fjæresonen. Så den er litt under vann og litt over vann. Og det påvirker måten de lever på, og det gjør at de har litt ulike livssykluser.

Tare er mer spesifikt de brune, store plantene som har en stilk og et stort blad slik som sukkertare og butare. Foreløpig dyrkes kun disse to artene til kommersiell matproduksjon i Norge. Sukkertare står for 93 prosent og butare de resterende sju. De vokser også naturlig langs norskekysten. Vi har også fingertare og stortare i Norge. Alt annet er tang. Tang er mindre, og har ofte blærer eller andre flyteorganer.

Kilde: Seaweed energy