13. mai 2004 ble 32 år gamle Trine Frantzen meldt savnet.

Hun ble sist sett seks dager tidligere da hun var på fest noen venner i en leilighet i Bergen.

Tre måneder senere konkluderte politiet med at kvinnen, som var fra Os, kunne ha blitt utsatt for et drap.

Frantzen tilhørte et belastet rusmiljø, og politiet ble sterkt kritisert for å ha ventet hele tre måneder fra kvinnen ble meldt savnet, til de begynte å etterforske saken som et mulig drap.

To personer, den ene Frantzens samboer, ble siktet for forsettlig drap i 2007, men saken ble henlagt året etter på grunn av bevisets stilling.



Saken ble gjenopptatt i 2012, da det også kom inn nye tips.

Nye tips etter TV-program

I hele 15 år har saken stått uoppklart.

Men etter TVNorge-programmet «Insider» tok opp spørsmålet rundt Frantzens forsvinning i 2018, har det kommet inn en rekke tips i saken.

Ett av tipsene gikk ut på at Frantzen skal ha blitt drept med en overdose narkotika, satt av andre, for så å bli dumpet i en annen persons grav.

På bakgrunn av dette tipset satte politiet mandag i gang arbeidet med å skanne graver på Øvsttun gravplass.

– Interessant

Gravplassen ligger i nærheten av adressen der Frantzen sist skal ha blitt sett.

SØKER: Politiinspektør Tore Salvesen er med på søket etter savnede Trine Frantzen. Foto: Kåre Breivik/TV 2

– Vi har fått opplysninger det siste året som tilsier at dette stedet kan være interessant. Noen av disse gravene var ferske da hun ble meldt savnet, sier politiinspektør Tore Salvesen til TV 2.

Salvesen opplyser at alle de tolv personene som er ansvarlig for de aktuelle gravene det er snakk om å gjennomsøke har samtykket søket.

Må tolkes

Utstyret de bruker i søket skal kunne finne nøyaktige mål på hva som ligger under jorda, og hvor dypt det ligger.

– Når vi gjør oss ferdige med søket i dag må de ha en ukes tid på å tolke funnene. Så får vi ta en vurdering om hva vi skal gjøre videre, sier han.

Salvesen ønsker ikke å kommentere hvor stor sannsynlighet det er for at søket blir vellykket. Det er også usikkert hva som skjer etter at søket er ferdig.

– Det kommer an på hva vi finner. Finner vi hun vil vi gjennomføre en obduksjon. Så kommer det an på hvilke muligheter vi har for å finne spor 15 år senere, sier han.

Det er ingen nye mistenkte i saken.