Spansk presse har den siste tiden godtet seg i den angivelige romansen mellom Carrillo og Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

Da de to ble sett spise middag sammen, bestemte den 26 år gamle målvakten seg for å benekte ryktene.

– Vi er ikke et par, og vi kommer ikke til å bli et. Det er en overreaksjon. Jeg har vært med henne to ganger. Jeg var hos henne. Så var hun hos meg før vi gikk ut og spiste. Der ble bildene tatt, men det er ikke noe mer. Når jeg ser hva som har skjedd, tror jeg at dere aldri kommer til å se oss sammen igjen, sa Courtois, ifølge den spanske avisen Marca.

Etter uttalelsen skal hatmeldingene ha begynt å renne inn for Carrillo. Rasende supportere har lagt skylden på henne for den spanske storklubbens svake resultater.

På Instagram tar hun et oppgjør med nettrollene, og varsler at hun kommer til å ta seg en pause fra sosiale medier.

– Det dere gjør med meg er en j**** massakre, skriver hun.

– Pressen har også gått for langt. Jeg håper at Courtois forklarer hvorfor han sa det som har skapt så mye hat mot meg, fortsetter den spanske modellen.

Så avslutter hun med et stikk i retning «Los Blancos»:

– Og til Real Madrid: Hvis mulig, gjør det bedre når dere skyter på mål, slik at skylden for det dårlige spillet ikke blir lagt på en kvinne.

Siden han byttet Chelsea og London ut med Madrid i august i fjor, har ting ikke gått på skinner for den belgiske keeperstjernen. Courtois' lag er ute av den spanske cupen, gikk på et pinlig Champions League-nederlag for Ajax i Champions League og er tolv poeng bak erkerival Barcelona i serien.

I går endte imidlertid Real Madrid en tapsrekke på tre kamper da de slo Real Valladolid 4-1 på bortebane. Manager Santiago Solari risikerer likevel å få sparken innen kort tid, hevder spanske AS.

Så gjenstår det å se om «bruddet» mellom Carrillo og Courtois kan gi dem en oppsving.