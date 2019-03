Nytt land setter fly på bakken etter ulykke

– Denne typegodkjenningen ble akseptert av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA. Det er dermed produsenten Boeing, de amerikanske myndighetene og/eller EASA som normalt sett kan bestemme seg for å sette flyene på bakken, dersom det er mistanke om at det er noe galt med flytypen. Det står også Norwegian fritt til å selv sette sine fly på bakken, opplyser luftfartsdirektør Lars Kobberstad i en epost til TV 2.

– Luftfartstilsynet har i november i fjor forsikret oss om at Norwegian har gjennomført de tiltak og anbefalinger som ble iverksatt for denne flytypen etter ulykken i Indonesia 29. oktober. Vi har forsikret oss om at Norwegian har informert sine piloter om hvordan de kan kjenne igjen en situasjon hvis den skulle oppstå, og hvordan de kan løse det, fortsetter Kobberstad.

Flyprodusenten Boeing opplyser ifølge Reuters at de ikke ser noen grunn til å komme med nye retningslinjer basert på det man så langt vet om styrten i Etiopia.

157 døde

Flyulykken søndag morgen skjedde seks minutter etter at 737 MAX-maskinen fra Ethiopian Airlines tok av fra hovedstaden Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gikk ned i klart vær nær byen Bishoftu, 50 kilometer sørøst for Addis Abeba. Alle de 149 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet.

Ifølge Ethiopian Airlines meldte flygeren om problemer kort tid etter avgang og ba om å få returnere til flyplassen.

Flyet som styrtet søndag ble levert i november i fjor. Et fly av samme type fra selskapet Lion Air styrtet i Indonesia i oktober i fjor. 189 mennesker omkom.

Ulykkene har flere likhetstrekk. Begge flyene var bare noen få måneder gamle og styrtet kort tid etter avgang. I begge tilfellene hadde pilotene meldt om problemer etter avgang.

Nytt system

Lion Air-ulykken satte søkelyset på en funksjon som kalles MCAS og er unik for MAX-flyene. Systemet skal hindre at flyet steiler under spesielle omstendigheter. Om flyets datamaskiner mener at fart, motorytelse og angrepsvinkel gjør flyet sårbart for steiling, vil det peke flyets nese nedover for å motvirke en farlig situasjon.

Systemet ble innført på MAX-flyene fordi motorene på denne siste utgaven av 737 er større og montert på en annen måte enn på tidligere versjoner av flyet. Dette endrer flyets tyngdepunkt og påvirker flyets egenskaper.

Spørsmålet som ble stilt etter Lion Air-ulykken, er om dette er kommunisert godt nok til pilotene. Om systemet svikter, kan pilotene oppleve at flyets nese pekes nedover uten at det er noen grunn til det. Da er det sentralt at pilotene vet hvilket system som slår inn og at de vet hvordan de eventuelt skal koble det ut.

I et rundskriv fra Boeing etter Lion Air-ulykken ble dette beskrevet på følgende vis av flyprodusenten:

«(...) hvis en feilaktig høy angle of attack (AOA) sensorlesing mottas av flykontrollsystemet, er det mulighet for gjentatte nese ned-kommandoer via den horisontale stabilisatoren. Denne tilstanden, hvis den ikke håndteres, kan gi mannskapet problemer med å kontrollere flyet og føre til overdrevent stor pitch ned, betydelig tap av høyde og mulig sammenstøt med terreng.»

Lite informasjon

Flysikkerhetseksperter advarer imidlertid mot å trekke for mange paralleller mellom de to ulykkene før man får mer informasjon om søndagens hendelse, skriver nyhetsbyrået AP.

Boeing har hittil levert rundt 350 MAX-fly og har mer enn 5000 fly av denne typen i bestilling, ifølge nyhetsbyrået AP. MAX er den nyeste versjonen av 737, som har blitt produsert i mer enn 50 år og er det mest populære passasjerflyet som noen gang er produsert.