Mann tiltalt for angrep på Aston Villa-spiller

Skal ikke skje

United-manager, Ole Gunnar Solskjær, sier han ikke så hendelsen, men sier at slikt uansett ikke skal skje på en fotballbane.

– Vi får sørge for at vi spiller fotball, og at de (publikum) ser på. Det er ikke en av de tingene vi ønsker å se, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

Arsenal vant kampen 2-0 og påførte Manchester United det første serietapet under Solskjærs ledelse.

Totalt har kristiansunderen ledet United i 18 kamper (14 seirer, to uavgjort og to tap) med målscore 39-15.

