Norwegian har ifølge sin egen flåteoversikt 18 fly av typen 737 MAX.

– Våre tanker går til alle de som er berørt av denne tragiske hendelsen, sier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer i en uttalelse og fortsetter:

– Alle våre 737 MAX 8-fly flyr som normalt. Vi er, som alltid, i tett dialog med Boeing og forholder oss til deres anbefalinger. Sikkerheten til våre passasjerer kommer alltid først.

Norwegian bruker 737 MAX på transatlantiske ruter mellom USAs østkyst og Irland, Nord-Irland og Skottland.

Ingen kommentarer fra Boeing

Den kinesiske avisen Caijing siterer en anonym kilde og melder at luftfartsverket har bedt luftfartsdepartementet om å suspendere driften av flytypen 737 MAX.

Ifølge Boeings nettsider, som nyhetsbyrået Bloomberg referer til, har blant annet flyselskapet China Southern Airlines 16 fly av typen Boeing 737 MAX og har bestilt ytterligere 34. I tillegg har China Eastern Airlines 13, mens Air China har 14. Også andre kinesiske selskaper har fly av samme type.

Nettsiden AirlineGeeks melder at det klokken 9 mandag morgen lokal tid ikke er noen fly av typen 737 MAX 8 eller 9 i drift i Kina. Nettstedet skriver på Twitter at det støtter opp under de ubekreftede påstandene som har kommet.

Boeing har foreløpig ikke kommentert saken.

157 døde

Flystyrten i Etiopia søndag morgen skjedde seks minutter etter at 737-maskinen tok av fra hovedstaden Addis Abeba med kurs for Nairobi. Flyet gikk ned nær byen Bishoftu, 50 kilometer sørøst for Addis Abeba.

Alle de 149 passasjerene og besetningen på åtte mistet livet.

Norske Karoline Aadland (28), som er ansatt i Røde Kors, er savnet etter ulykken.

Ifølge flyselskapet meldte flygeren om problemer kort tid etter avgang og ba om å få returnere til flyplassen.

Flyet som styrtet søndag er den mest moderne versjonen, nemlig 737–8 MAX, og ble levert i november i fjor. Det er samme type fly som et indonesisk fly fra selskapet Lion Air som styrtet i oktober da 189 mennesker omkom.

(©NTB)