Natt til søndag brant det i bilen til justisminister Tor Mikkel Wara da den stod parkert utenfor boligen hans i Oslo.

Hendelsen er den femte i en lang rekke trusselhendelser mot Waras hjem de siste månedene.

Søndag kveld melder Filter Nyheter at familien skal ha takket nei til videoovervåkning på eiendommen, til tross for at politiet og PST var enige om at dette var vesentlig for etterforskningen.

Familien skal også ha vært negative til andre tiltak på eiendommen. Dette skal ha skapt frustrasjon internt hos politiet og PST, ifølge nettavisen.

– Det er jo kameraer overalt!

Verken PST eller Wara selv ville kommentere påstandene over Filter, men samboer Laila Anita Bertheussen går hardt ut mot Filter Nyheter i et Facebook-innlegg søndag kveld. Hun avviser langt på vei at familien skal ha takket nei til videoovervåkning:

«Dette er jo helt galskap. Er dette «gode, men ubekreftede rykter»? Hvor tar han det fra? Hvis mitt hjem blir mere overvåket nå tør jeg knapt og gå på do. Det er kameraer over alt!», skriver hun på sin private profil.​

I innlegget kritiserer hun også flere mediers dekning av saken og diverse uttalelser knyttet til hendelsen.

Vakthold

Natt til søndag holdt politiet vakt utenfor justisministerens bolig, også med tanke på at det tidligere har vært framsatt trusler mot ham.

PST bekreftet til TV 2 søndag morgen at de har overtatt etterforskningen av saken, og at det er naturlig å se brannen i sammenheng med tidligere hendelser knyttet til justisministeren.

– Det er en lang rekke hendelser mot justisministeren, hans familie og bolig, så det er naturlig at de sees i sammenheng. Vi etterforsker bredt, men har ingen mistanke om hvem som står bak per nå, sa kommunikasjonsdirektør i PST Trond Hugubakken til TV 2.

– Vi har en del hypoteser som vi jobber med å sjekke ut. Vi ser alvorlig på saken, og den har veldig høy prioritet i PST.

Gjentatte trusler

Justisministeren opplevde i desember å få både huset og bilen hans nedtagget med hakekors og ordet «rasist», i tillegg til at bilen hans ble forsøkt påtent.



– Det er aspekter av saken som gjør at vi ser svært alvorlig på den, sa seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB da.



Det ble også i februar funnet brennbar væske under justisministerens bil.



Forrige lørdag rykket politiet ut til Wara atter det ble funnet et brev i postkassen hans.