– Høyst mistenkelig

Lion Air-ulykken er ikke ferdig etterforsket, og det er foreløpig ingen beviser på at de to ulykkene kan ha hatt samme årsak.

Mary Schiavo, tidligere sjefsinspektør for transportdepartementet i USA og flyanalyst i CNN, mener imidlertid at det at det har skjedd to store ulykker på så kort tid med et så nytt fly vekker bekymring.

– Det er høyst mistenkelig. Her har vi et flunkende nytt fly som har styrtet to ganger på ett år. Det får alarmklokkene til å ringe i industrien, for det skjer bare ikke, sier Schiavo til CNN.

Hun trekker også fram flere likheter ved de to ulykkene: Begge ble operert av velkjente flyselskaper med et godt sikkerhetsrykte, og begge krasjet kort tid etter avgang.

– Det er for mange likheter mellom ulykkene til å ikke bli bekymret, sier Schiavo.

Setter MAX 8 på bakken

Cayman Airways kunngjør i en pressemelding at de har valgt å sette sine 737 MAX 8-fly på bakken som følge av søndagens tragiske ulykke. Flyene vil bli holdt på bakken fram til de mottar mer informasjon.

– Ettersom årsaken til denne triste ulykken så langt er ukjent, har vi valgt å stå ved vår forpliktelse om å sette passasjerenes sikkerhet først, skriver flyselskapet.

Kinesiske luftfartsmyndigheter har bedt innenlandske flyselskaper om å midlertidig sette sine 737 MAX 8-fly på bakken. Ifølge Flightradar24 berører dette 13 flyselskaper og rundt 100 individuelle fly.

Norsk Flygerforbunds flysikkerhetskomité skriver på Facebook at «det er for tidlig å si noe om årsaken til styrten, men det er selvsagt spekulasjoner om denne hendelsen kan settes i sammenheng med det som skjedde i Lion Air ulykken i Indonesia i november 2018.»

– Skulle det vise seg at det er en sammenheng mellom de to hendelsene kan det få konsekvenser for operasjon av denne flytypen, skriver de videre.